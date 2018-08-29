Вильнюс, 29 августа, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Европарламент сегодня, 29 августа, начал рассмотрение директивы, в случае принятия которой все страны — члены ЕС рискуют фактически отказаться от одноразовой пластиковой посуды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Европарламента. Докладчиком выступил депутат ЕП от Литвы, член фракции «зелёных» Бронис Ропе.

Dennis Одноразовая посуда

В комитете по сельскому хозяйству и развитию села ЕП предложено обязать страны ЕС до 2025 года уменьшить на 50%, а до 2030 года на 80%, использование одноразовой пластиковой посуды в ресторанах быстрого питания. Также предлагается дать оценку загрязнения окружающей среды пластиком и влияния микропластика на природу и здоровье населения.

Рассмотрение этого вопроса пройдёт ещё в пяти комитетах Европарламента, а окончательное решение планируется принять до конца 2018 года.