Ярославль, 29 августа, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Ярославцы выслушали телеобращение президента страны Владимира Путина по вопросу пенсионной реформы и высказали свое отношение к услышанному. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Последние месяцы пенсионная реформа является самой популярной темой для дискуссии. Свой взгляд на законопроект, принятый в первом чтении Государственной Думой РФ, высказал глава государства, а ярославцы, в свою очередь, оценили услышанное.

В Ярославле пенсионеры подрабатывают разными способами

«В Общественной палате Российской Федерации на эту тему было проведено много мероприятий, много сломано копий и, безусловно, палата выработала целый спектр рекомендаций, над которыми попросили подумать специалистов, работающих над данной реформой. Сегодня президент озвучил неплохие смягчающие условия для будущих пенсионеров. Главное, за что ратовала я, и доказывала, и пыталась усовестить маститых мужчин — это то, что нельзя женщинам прибавлять 8 лет. Сегодня озвучена новая цифра — 5 лет. Понятно, что это компромиссное решение, но пять — это не восемь, уже хорошо», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты России Елена Мильто.

Мильто считает, что пенсионная реформа действительно назрела и в такой или иной форме все равно была бы принята. Елена Мильто полагает, что сопротивляться самому факту проведения реформы нет смысла, но обсуждать ее и вносить корректировки необходимо.

С тем, что президент озвучил определенный компромисс, согласен и депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Я согласен с тем, что произведено определенное смягчение предлагаемых правительством новаций, выделена в отдельную категорию необходимость защиты людей предпенсионного возраста. Я согласен, что даны преференции женщинам и многодетным матерям. Пенсионная реформа нам необходима, и властям нужно делать непопулярные, но необходимые для экономики вещи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Петровский.

Но есть у депутата и предложение, которым он бы дополнил закон о пенсионной реформе:

«Я бы добавил возможность человеку самому решать, когда ему выходить на пенсию. Например, в 55 и 60 лет, как сейчас, но с меньшей пенсией. Или выходить в более позднем возрасте, но с большим пенсионным коэффициентом и большей пенсией».

Кроме этого, Дмитрий Петровский предлагает ввести законодательно снижение пенсионного обеспечения депутатам и госчиновникам всех уровней.