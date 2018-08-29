Ташкент, 29 августа, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал фермеров республики использовать достижения науки при выращивании хлопка, сообщает 29 августа издание UzReport.

Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Глава государства посетил фермерское хозяйство в Бекабадском районе Ташкентской области и обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника, выполнение агротехнических мероприятий и переработку хлопка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Ташкенте состоялось совещание по вопросам сельского хозяйства под председательством президента республики Шавката Мирзиёева. Участники совещания отметили, что урожаю хлопка угрожает аномальное количество вредителей.