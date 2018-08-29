Палембанг, Индонезия, 29 августа, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Правительство Индонезии отправило в общей сложности 15 самолетов, чтобы справиться с лесными и наземными пожарами на Южной Суматре, сообщает Antaranews.

Alex Miroshnichenko Тушение пожара с вертолёта

В августе на острове Южная Суматра было зарегистрировано 240 точек возгорания.

Председатель рабочей группы по наземным и лесным пожарам в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Южной Суматры сообщил, что из 15 самолетов, 9 — водозаборные.

В период с 30 июля по 28 августа 2018 года было совершено 32 вылета для тушения лесных пожаров.