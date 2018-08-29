Нижний Новгород, 29 августа, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поступил в ситуации с необходимостью внесения изменений в пенсионную систему мужественно и ответственно. Все предложения главы государства очень своевременные, прокомментировал видеообращение президента спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Мы говорим о том, что повышение пенсионного возраста — вынужденное решение, обусловленное меняющимся соотношением работающих и пенсионеров. Но такой шаг будет сопровождаться целым комплексом мер, связанных с поддержкой различных категорий граждан», — уверен председатель парламента.

«Как отмечает глава государства, все шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными, чтобы обеспечить достойное качество жизни. Это понимают и федеральные, и региональные законодатели», — отметил Лебедев.

Спикер нижегородского парламента разделяет опасения президента по вопросу сложности трудоустройства для людей предпенсионного возраста.

«Необходимо установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение людей, находящихся в предпенсионном возрасте. Ответственность будет предусмотрена и за отказ в приеме на работу по возрастному критерию. Это реальные меры, чтобы люди не сталкивались с произволом при трудоустройстве», — считает он.

Спикер парламента напомнил, что президент акцентировал внимание на главной цели, для достижения корой и вводятся изменения — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед.

«Глава государства поступил в этой ситуации мужественно и ответственно, и мы видим, что решение будет принято с максимальным учетом всех нюансов и интересов людей», — подытожил Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, в котором чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению.