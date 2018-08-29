Тюмень, 29 августа, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Нижнетавдинском районе Тюменской области потерпел катастрофу самолет-амфибия. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Александр Бельтюков Бе-200

По предварительным сведениям, на борту воздушного судна находился один пилот. В настоящее время его судьба пока неизвестна.

«Самолет должен был совершить вылет с акватории озера Летнее, но на связь так и не вышел. Позже пролетающий над местностью Ми-8 обнаружил этот самолет на земле с повреждениями», — цитирует портал 72.ru слова главы пресс-службы областного ГУ МЧС РФ Сергея Юсько.

По его словам, самолет упал в 300 метрах от берега озера. К месту происшествия уже направлен борт со спасателями, добавил Юсько.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились пять человек, включая пилота. При катастрофе погибли четыре человека.

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