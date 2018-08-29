Москва, 29 августа, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении отметил роль «Единой России» в подготовке изменений пенсионной системы. «Единая Россия» единственная взяла на себя за это ответственность. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Алена Аршинова во время ток-шоу «Реакция» на телеканале НТВ.

Дарья Драй ИА REGNUM Трансляция пленарного заседанием с участием Владимира Путина

«Президент отметил, что в первую очередь мы несли политический удар, потому что ни одна политическая партия, представленная, в том числе, в парламенте, не взяла на себя ответственность за изменение параметров пенсионной системы. Они только хотели набрать политические очки перед выборами, которые сейчас происходят в разных регионах страны», — подчеркнула парламентарий.

Алена Аршинова отметила, что в Партии понимали, что могут «политически потерять».

«Но мы также понимаем, что сегодня нужно обсуждать и принимать эти решения. Мы обеспечили максимально широкое общественное обсуждение в регионах. Мы даже приняли это решение с системными предложениями недавно на Генсовете партии, в том числе о необходимости сохранить региональные льготы», — напомнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

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