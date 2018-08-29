Тверь, 29 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение губернатора Тверской области Игоря Рудени по разработке программы обновления парка школьных автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания по вопросу готовности системы образования к началу 2018−2019 учебного года, которое глава правительства РФ провел 29 августа. Приоритетные задачи в сфере образования обозначены в национальном проекте, который будет реализован по инициативе президента России Владимира Путина до 2024 года. В их числе — войти в ближайшие шесть лет в десятку стран-лидеров по качеству общего образования.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

На совещании обсуждался, в числе прочих, и вопрос замены старого школьного транспорта. Губернатор Тверской области Игорь Руденя предложил совместно с отечественными производителями автобусов разработать программу обновления школьных автопарков, где с учетом потребностей каждого региона будет спланирована замена машин, срок эксплуатации которых приближается к 10 годам. Дмитрий Медведев одобрил предложение тверского губернатора, подчеркнув, что оно вписывается в решение задачи импортозамещения, так как предполагает загрузку своих производственных мощностей. Премьер-министр поручил проработать данный вопрос.

В настоящее время в автопарке школ Тверской области числится 401 автобус, из них 43 — новых, приобретенных в этом году. Весь транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, тахографами и имеет срок эксплуатации не более 10 лет. На организацию безопасного подвоза школьников Тверской области в 2018—2019 учебном году было направлено более 303 млн рублей.

Добавим, что приемку к новому учебному году прошли все школы региона. В этом году за парты сядут 139 тысяч школьников, это почти на 5 тысяч 350 человек больше, чем в 2017-м.

На подготовку к новому учебному году из федерального, регионального и местных бюджетов было выделено свыше 985 млн рублей. Капитальный ремонт проведён в 50 школах и 17 детских садах, текущие работы — в 327 школах и 396 детских садах. С 2017 года в регионе реализуется программа по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях. В проект также входит приобретение столово-кухонного оборудования. На его реализацию в 2018 году в региональном бюджете заложено 30 млн рублей. Ещё 9,8 млн рублей —софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Порядка 100 млн рублей было направлено на закупку 289 тыс. учебников, что позволило обеспечить все школы необходимой учебной литературой.