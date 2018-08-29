Нью-Йорк, США, 29 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Астана призывает правительство Мьянмы приложить усилия для устранения проблем, связанных с положением народа рохинджа в Мьянме, заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе МИД Казахстана.

Zlatica Hoke Беженцы рохинджа

Представитель республики отметил, что год назад в регионе произошла гуманитарная катастрофа, в результате которой 700 тыс. мусульман рохинджа бежали в Бангладеш. Казахстан также высоко оценил международные усилия по оказанию помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Казахстан выделил $500 тыс. на гуманитарную помощь мусульманам рохинджа Мьянмы, которые разместились в лагерях беженцев в Бангладеше.