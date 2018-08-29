Томск, 29 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. На муниципальных выборах в Томской области началось досрочное голосование. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 августа, в региональной избирательной комиссии. В том числе стартовало досрочное голосование на выборах мэра города Томска.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование на выборах

Как пояснили в избиркоме, досрочное голосование с 29 по 4 сентября пройдёт в помещениях территориальных (муниципальных, окружных) избирательных комиссий; с 5 по 8 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

Напомним, за пост мэра Томска поборются шесть человек: депутат думы ЗАТО Северск Алексей Выборов (ЛДПР), действующий мэр города Иван Кляйн («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Томпромтранс» Евгений Макаренко (самовыдвижение), депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева («Справедливая Россия»), депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ), исполнительный директор ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, Сергей Трапезников («Яблоко»).