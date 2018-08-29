Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 августа, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области кандидат в депутаты городской думы от ЛДПР написал заявление в полицию на кандидата от «Справедливой России», обвинив его в попытке подкупа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заявитель Максим Шевцов.

Pixabay.com Деньги

Шевцов рассказал, что кандидат от конкурирующей партии предложил ему 100 тысяч рублей за отказ от судебных претензий в отношении конкурента Шевцова по округу.

Мы подавали иск в районный суд, чтобы рассмотрели возможность отменить регистрацию одного из кандидатов, так как там были нарушены законодательные нормы в плане предоставления документов. После того как заседание суда закончилось, меня набрали с неизвестного номера и предложили встретится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Шевцов.

Суд не удовлетворил иск Максима Шевцова к конкуренту. Однако суд второй инстанции мог отменить решение районного суда. На встрече, как говорит кандидат, ему предложили 100 тысяч рублей за отказ от дальнейших претензий.

Он почти что прямым текстом сказал: «За то, чтобы не беспокоить товарища и не подавать апелляцию в областной суд, мы готовы дать такую сумму денег», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Максим Шевцов.

Шевцов посчитал это предложение незаконным. Во время разговора он вел скрытую запись, которая затем была выложена в интернет. По словам кандидата, деньги за отказ от иска ему предлагал кандидат от «Справедливой России» по другому округу.

В самой «Справедливой России» отрицают какие-либо противоправные действия своих кандидатов и говорят о том, что все это — предвыборный пиар конкурентов.

Он (Швецов — редакция) может утверждать все что угодно. Это его личные домыслы. Он пытается снять известного человека, но у него не получается. Он говорит, что у него есть диктофонная запись, но что такое диктофонная запись в наше время? Собака лает — караван идет. Они все пришли в Переславль из Москвы и уйдут обратно в небытие», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер переславской «Справедливой Росси» Сергей Хабибулин.

Никаких ответных мер «справедливороссы» предпринимать не намерены.