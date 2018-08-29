Москва, 29 августа, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Министерство труда РФ утвердило порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования, приказ вступит в силу 4 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Знак для инвалидов

Так, оформление знака будет осуществляться федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания инвалида, в течение одного месяца после регистрации заявления. Выдаваться знак будет в течение одного рабочего дня со дня оформления.

Соответствующий знак дает право на парковку на специально отведенных местах и принадлежит конкретному инвалиду, который может использовать его только на том автомобиле, на котором передвигается.

Напомним, штраф за парковку на месте для инвалидов без соответствующего опознавательного знака составляет в России 5 тыс. рублей.

Читайте также: В Пскове парковки для инвалидов освободят от автохамов