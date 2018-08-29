Петушки, Владимирская область, 29 августа, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Владимирским спасателям удалось уменьшить площадь пожара в Петушинском районе до 75 гектаров. По данным на 12:00 29 августа, именно такой была площадь активного тления. В целом огонь охватил около 500 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Тление происходит внутри зоны локализации. В пресс-службе также сообщили, что верхового пожара нет — горит только подстилка.

«Отмечается значительное улучшение экологической обстановки. Концентрация дыма уменьшилась в 2 раза по сравнению с предыдущими сутками. В 12:00 проведены замеры предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в близлежащих населённых пунктах. Превышения предельной концентрации не обнаружено», — говорится в сообщении МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что лесной пожар начался в Петушинском районе 24 августа. Он возник на участке леса, который используется Минобороны. Всего площадь пожара составила 500 га. Долгое время очаги тления были на участке в 300 га. К возгоранию мог привести человеческий фактор. К тушению пожара привлекается авиация.