Мышкин, Ярославская область, 29 августа, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Студия Артемия Лебедева разработала логотип для Музея дыр и заплат, который находится в деревне Кирьяново Мышкинского района Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.artlebedev.ru Логотип

«В Ярославской области есть необычный музей: он посвящен не тому, что есть и что нужно сохранять, а тому, чего нет — дырам и заплаткам, эти дыры закрывающим. В студии для Музея дыр и заплат разработан логотип. В логотипе символично показан основной музейный экспонат — это одновременно и дырка, и заплатка. В музее дыры рассматриваются всесторонне, не только в привычном смысле, а еще и с точки зрения медицины, науки, техники, философии, экономики, социологии и других областей знаний», — поясняют в студии Артемия Лебедева.

Логотип свободно трансформируется — из квадратной дырки получается бесконечная широкая или узкая полоска с бахромой. Такими полосками быстро и красиво оформляются всякие музейные штуки: билеты, афиши, брошюры и так далее.

Основатель музея Елена Наумова пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что вопрос о стоимости логотипа «некорректен». Она отметила, что Артемий Лебедев является другом и поклонником музеев, созданных ею, и неоднократно бывал в гостях.