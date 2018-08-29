Казань, 29 августа, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Татарии в аварии, которая произошла 29 августа с участием трёх машин, погибли священник из Козловского района Чувашии и его супруга. Об этом сообщает канашская епархия.

Иерей Максим Массалитин Свечи в храме

Авария произошла 28 августа в Зеленодольском районе Татарии на трассе «Москва — Уфа». Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения пострадал один человек, четверо от полученных травм скончались на месте происшествия. По предварительным данным полиции Татарии, водитель автомобиля «Скания» не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на остановившийся автомобиль «Лада Ларгус», который от удара столкнулся с автомобилем «ДАФ».

"28 августа трагически погиб в автокатастрофе клирик канашской епархии, настоятель храма Воскресения Христова села Старая Тюрлема Козловского района иерей Сергий Колпаков. В автокотострофе также погибла супруга священника», — говорится в сообщении канашской епархии, распространённом сегодня, 29 августа.

55-летний иерей Сергий Колпаков является настоятелем храма в Козловском районе с 2006 года. Отпевание состоится 30 августа по окончании божественной литургии.