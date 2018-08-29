Москва, 29 августа, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Спрос на недвижимость на Кипре и Мальте со стороны российских покупателей вырос с начала 2018 года на 40%. Об этом сообщили в агентстве недвижимости Knight Frank.

Дмитрий Мозжухин Кипр. Лимассол

По сведениям компании, если в 2017 году российские клиенты чаще покупали на Кипре и Мальте жилье с целью оформления гражданства, то с начала текущего года отмечен всплеск интереса к коммерческой недвижимости. Сообщается, что на Кипре за истекшие семь месяцев 2018 года было продано 5,4 тыс. объектов недвижимости. Этот показатель превысил значение аналогичного периода 2017 года на четверть.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года правительство Кипра в рамках развития экономики страны взяло под усиленный контроль программу инвестиционного гражданства, чтобы повысить уровень репутации владельцев кипрских паспортов на мировой арене.

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