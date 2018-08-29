Ярославль, 29 августа, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Власти Ярославля думают, как привлечь жителей к работе в добровольных народных дружинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, представители мэрии и полиции считают, что необходимо материальное поощрение и льготы.

City-yaroslavl.ru Дружинник

Об этом депутатам доложил первый заместитель директора департамента территориальной безопасности мэрии города Ярославля Вячеслав Остриков. По его словам, силами сотрудников департамента был проведен анализ подобных практик в разных районах Ярославской области.

«Мы провели маленький анализ. Возьмем Брейтово. У них для дружинников земельный налог снижен на 50%, почасовая оплата от 50 до 100 рублей в час. Углич, Некоуз — там бесплатное посещение бассейнов. В Рыбинске действует ежеквартальное поощрение», — перечислил он.

И отметил, что на данный момент в бюджете не предусмотрена такая строка, как поощрение дружинников.

«В последний раз мы их поощрили месячным проездными билетам от «Яргорэлектротранса», они остались очень довольны», — сказал докладчик.

Председатель комиссии по законности Олег Ненилин на слова о том, что в бюджете деньги на дружинников не заложены, попросил высказаться сотрудников полиции — действительно ли общественники оказывают им существенную помощь в охране правопорядка:

«Лет пять назад, когда у нас поднимались вопросы о стимулировании народных дружин, прозвучало, что дружины работают на охране цветников у правительства Ярославской области. После чего было резко принято решение сократить им денежную помощь. Возникают вопросы о взаимодействии дружинников с правоохранительными органами. Мнение полиции хотелось бы узнать», — сказал он.

Представитель полиции от Дзержинского района Ярославля ответил, что разница в работе дружинников, которым оказывают материальную помощь, есть, и она существенна.

«У нас действуют две хорошие дружины: «Пересвет» и «Автодизель». Их работа — это земля и небо. У «Автодизеля» — полное материальное обеспечение организовано заводом, ежедневно мы с ними работаем, еженедельно идут рейды. И дружина «Пересвет» — ни материального стимулирования, ничего остального. Да, они нам оказывают содействие, конечно, работаем вместе, но отдача гораздо выше и эффективность на два порядка выше у дружины «Автодизель», — пояснил он.

Председатель комиссии Олег Ненилин отметил, что к материальному симулированию дружинников необходимо привлекать и другие предприятия города. В частности, всем им направлены соответствующие предложения, и до 11 сентября они должны дать свой ответ.

«Никто не спорит, что материальное стимулирование — это очень важно, но желающих получить проездной билет на месяц будет много, а желающих участвовать в ваших дежурствах — нет», — предрек он.

Дополнительно вопрос о стимулировании народных дружин решено рассмотреть в октябре.