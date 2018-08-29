Улан-Удэ, 29 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора по определению береговой линии реки Селенги — главного притока озера Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Bgelo777 Селенга. Улан-Удэ

По данным ведомства, обязательное определение местоположения береговых линий водных объектов — это одно из требований законодательства об охране окружающей среды. Однако проверка показала, что местоположение береговой линии Селенги до сих пор не определено. Сведения о береговой линии не внесены в государственный реестр недвижимости и в государственный водный реестр. Не установлены границы береговой линии реки в районе её дельты. Между тем это практически единственная крупная пресноводная дельтой в мире и крупнейшая внутренняя дельта планеты. В 1994 году правительство РФ включило дельту в список уникальных природных объектов. Дельта Селенги играет важную роль в поддержании численности нескольких сотен видов птиц, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отсутствие границ береговой линии может привести к неправомерному использованию участков суши, расположенных в границах реки.

Прокуратур направил заявление в Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ, чтобы добиться от республиканского минприроды устранения нарушений. 22 августа суд удовлетворил заявление прокурора. Теперь минприроды Бурятии и Федеральное агентство водных ресурсов должны решить этот вопрос.

Напомним, река Селенга протекает по территории России и Монголии. Это основной приток озера Байкал. В среднем Селенга приносит в озеро около 30 км3 воды (половина всего притока в Байкал). Длина реки — 1024 км (в том числе пределах России 409 км), площадь водосбора — 447 060 км2 (в пределах России 148 060 км2).

По данным правительства Бурятии, высок уровень антропогенного воздействия на водные объекты бассейна Селенги. Площадь водосбора реки занимает 27% всей территории республики. На ней проживают 84% населения и сосредоточено около 85% промышленного и сельскохозяйственного производства республики.