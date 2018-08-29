Могадишо, 29 августа, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы США нанесли серию авиаударов по позициям террористов в Сомали, в результате погибли трое боевиков, сообщает 29 августа Reuters.

Af.mil ВВС США

Удары были нанесены по позициям боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным, мирные граждане не пострадали.

Напомним, Соединенные Штаты за 2018 год провели 20 боевых вылетов против боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка, действующая в Сомали, тесно связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).