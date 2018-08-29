Кострома, 29 августа, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В 25 дворах Костромы завершены работы по благоустройству, сообщает областное телевидение «Русь». Всего на благоустройство костромских домов будет потрачено 80 миллионов рублей.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Благоустройство двора

Рабочие завершили работы по озеленению территорий в 18 дворах, в 14 — установили освещение, еще в 14 — установили игровое оборудование. В планах уложить новый асфальт в 4 дворах, в 7 — установить игровое оборудование. Все работы по благоустройству дворов подрядчик должен выполнить до 31 октября.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году в Костроме обещали благоустроить 42 двора. Деньги на эти цели выделяет федеральный бюджет.

На начало июля в Костроме уже асфальтировали 23 придомовых участков: в Панове, поселке Волжском, на улицах Осыпной, Терешковой, Смоленской, Шагова, Лагерной и Гагарина, на Кинешемском и Некрасовском шоссе. Еще в 15 дворах асфальтирование было завершено. В четырех — появилось новое игровое оборудование, в трех — велась его установка.