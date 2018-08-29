Барнаул, 29 августа, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Телеобращение Владимира Путина по вопросу изменений в пенсионной реформе полностью поддерживает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. Комментируя его выступление, он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Трудное, непростое, но необходимое решение — лейтмотив сегодняшнего обращения Владимира Путина гражданам России. Считаю, что президент озвучил позицию большинства граждан страны.

Полностью согласен с каждым сказанным словом Владимира Владимировича и теми льготными возможностями которые будут применятся при выходе людей на пенсию по новому закону: это и доплаты для пенсионеров, проживающих на селе, и льготы для многодетных мам, введение новых региональных льгот и другие возможности. Все это во многом приведёт к перезагрузке российского общества и социальной справедливости», — считает барнаульский депутат Серей Струченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая сегодня с телеобращением, российский президент Владимир Путин рассказал о своём видении изменений в пенсионное законодательство и пояснил, почему считает важным личное общение с гражданами по этому непростому вопросу.