Астана, 29 августа, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Все народы, правительства и человечество в целом должны быть заинтересованы в уничтожении ядерного оружия, заявил 29 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на открытии монумента «Стена мира» в Актюбинской области. Об этом 29 августа сообщает агентство «КазТАГ».

Kitty Terwolbeck Миру — мир!

Назарбаев отметил, что на монументе описана история закрытия ядерного полигона. Стоимость объекта составила 1,8 млрд тенге ($5 млн).

«Монумент будет обращением к молодому поколению — беречь мир», — добавил глава государства.

Напомним, 29 августа является Международным днем действий против ядерных испытаний. В 1991 году президент Казахстана подписал указ о закрытии Семипалатинского полигона.