Пекин, 29 августа, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Китай начал строительство военного учебно-тренировочного лагеря в Афганистане вблизи узкой границы двух стран, сообщает Liputan6.

Demetrio J. Espinosa, U.S. Marine Corps Китайские солдаты

Проект, который полностью финансируется Пекином, направлен на то, чтобы помочь соседу активизировать усилия по борьбе с терроризмом.

Издание сообщает, что после того как строительство лагеря будет закончено, китайская Народно-освободительная армия, скорее всего, отправит батальон из 500 военнослужащих в коридор Вахан в Афганистане.

«Началось строительство базы, и Китай отправит по крайней мере один батальон войск вместе с оружием и оборудованием, чтобы обучать своих афганских коллег», — заявил анонимный источник, близкий к китайским военным.

Основная функция учебной базы заключается в укреплении антитеррористического сотрудничества и военных обменов между Пекином и Кабулом.

«Афганистан слаб в борьбе с терроризмом. Местные власти обеспокоены ростом влияния талибов, но они ничего не могут сделать без помощи США, Китая или других стран», — отмечает издание.

Коридор Вахан является негостеприимным и почти недоступным узким наземным маршрутом протяженностью около 350 км от провинции Бадахшан на севере Афганистана до специального автономного района Синьцзян в Китае.