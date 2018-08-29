Казань, 29 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Устранение последствий оползня на насыпи дорожного полотна на шоссейно-кольцевой трассе, где проводят международные соревнования по автомобильному спорту, в Казани обойдётся республиканскому бюджету в 9 213 929 рублей. Такую начальную цену установил госзаказчик — ГКУ «Главтатдортранс» для аукциона, который пройдёт 17 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kznring.ru Шоссейно-кольцевая трасса. Казань

Работы победитель тендера должен завершить до 6 августа 2019 года, ремонт запланирован на участке 5217 кв. м.

«Подрядчик обязан выполнить работу в текущем году в объеме выделенных лимитов финансовых средств. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом и иным законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами», — отмечается в техзадании.

Затраты подрядчика на 2018 год в документации указаны в размере 8 998 399 рублей при лимите финансирования — 4,1 млн рублей, затраты в 2019 году — 9 213 929 рублей при лимите 5 113 929 рублей.

Работы включают разработку грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства, планировку откосов, уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, полив водой уплотняемого грунта насыпей, планировку участка вручную, подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см, укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав, полив посевов трав водой, подготовку стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников, посадку деревьев и кустарников, а также укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб, срез поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез и т. д.

В документации не уточняется, о каком именно оползне идёт речь и какой вред природное явление причинило спортивному объекту.

Напомним, на окраине Казани находится автогоночная трасса KazanRing Canyon, строительство которой началось в 2006 году, а в 2011 году на ней прошли первые соревнования. Длина трека составляет 3,476 км.