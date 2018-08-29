Ростов-на-Дону, 29 августа, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы тушат ещё один природный пожар. Пламя объяло сухую траву и деревья в районе Змиёвской балки. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы, опубликовав видео с места происшествия.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«Час от часу не легче. Пожар на улице Лесной в районе Змиёвской балки», — сопроводил видеоролик автор поста.

По информации регионального управления МЧС, причиной ландшафтного пожара стало возгорание мусора. На месте работают около 10 человек и две едины техники.

Вместе с тем спасателя сообщают о сохранении штормового предупреждения. По информации синоптиков, в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса до 1 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону пожарные расчёты почти сутки тушили огонь на территории Кумженской рощи. Площадь возгорания достигла 10 га.

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