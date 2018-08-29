Ташкент, 29 августа, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт строительству литейно-прокатного комплекса АО «Узбекский металлургический комбинат», сообщили 29 августа в пресс-службе главы государства.

Цитата из х/ф «Весна на Заречной улице». Реж. Марлен Хуциев, Феликс Миронер. 1956. СССР В металлургическом цеху

Стоимость проекта оценивается в $452 млн. Сам комбинат выделит $91 млн, банки «Газпромбанк» и Credit Suisse предоставят кредит в размере $361 млн. Комплекс будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Его проектная мощность составит 2,1 млн тонн готовой продукции в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Шавкат Мирзиёев запустил в Бекабаде цех по производству ферросплавов, который позволит производить 25 тыс. тонн ферросилиция и ферросиликомарганца.