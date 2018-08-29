Ереван, 29 августа, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В Грузии с 15 сентября вступает в силу решение правительства, согласно которому зерно больше не сможет импортироваться в Армению наземным транспортом. Об этом сегодня, 29 августа, заявил в парламенте Армении депутат Эдмон Марукян.

«Я говорил с руководителями транспортных компаний, они говорят, что будет подорожание на 50 долларов за тонну, если зерно будет доставляться лишь через Поти. Там ещё есть вопрос монопольной деятельности. Конечно, это внутреннее дело Грузии, но мы ведь братские государства, всем этим должна заняться группа дружбы Армения — Грузия. Времени очень мало. Если 15 сентября это решение вступит в силу, у нас будут серьезные проблемы. Цены на хлеб поднялись и без этого, в связи с подорожанием зерна в России, а сейчас может быть очередное подорожание ещё и из-за данного запрета», — подчеркнул Марукян, призвав при этом связаться с депутатами парламента Грузии и попытаться урегулировать данный вопрос в рамках парламентской дипломатии.

На слова Марукяна отреагировал вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, который напомнил, что является также главой парламентской группы Армения — Грузия.

«Скорее всего 15 сентября у нас будет официальный визит в Грузию, в составе делегации будут представители всех фракций. Я поддерживаю связь со своими грузинскими коллегами. Считаю, что парламент в пределах своих полномочий сделает всё возможное, но, думаю, тут, в первую очередь, должно подсуетиться наше уважаемое правительство», — сказал Шармазанов.

Как сообщает «Business Грузия», министр финансов страны своим приказом, который вступает в силу 15 сентября, полностью запретил сухопутные перевозки пшеницы. Однако не до конца ясно, распространяется ли данный приказ на транзитных перевозчиков.

Согласно новому приказу, ввозить или вывозить пшеницу и кукурузу на таможенной территории Грузии можно только морским или железнодорожным транспортом.

«Ведомство разослало бизнесменам новый приказ министра финансов 21 августа, но на следующий же день ведомство Мачавариани изменило позицию, и издало еще один приказ. Предположительно, после протеста водителей и компаний по перевозкам, минфин допустил ввоз в страну только кукурузы посредством наземного транспорта», — пишет издание.

Частные импортеры, которые годами ввозят в страну пшеницу, требуют объяснений. Говорят, что новая регуляция поднимет цены пшеницы и хлебопродуктов, а тысячи людей, занятые в компаниях, останутся без работы.

Импортеры оценивают принятое решение как давление на бизнес, и еще раз требуют встречи с министром финансов.

Водители, работающие в компаниях, собираются протестовать против решения правительства. Они собираются перекрыть центральную магистраль, если приказ останется в силе.

Ситуацию прокомментировал лидер «Лейбористской партии» Грузии. По утверждению Георгия Гугава, ближайшее окружение Бидзины Иванишвили хочет прибрать к рукам бизнес пшеницы с помощью компании «Агриком», и за приказом министра финансов стоят Уча Мамацашвили и Отар Парцхаладзе.

Компания «Агриком», по данным издания, является одним из монополистов в этом бизнесе. У компании есть морской терминал зерновых в Поти.