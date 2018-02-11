Козельск, Калужская область, 1 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в похищении второклассницы в городе Козельске Калужской области. Об этом 1 декабря сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска МВД России — настоящие профессионалы! Они оперативно установили подозреваемых в похищении восьмилетней Златы Л.», — написала она.

Полицейские ночью разыскивали подозреваемых и задержали их в деревне Касьяново в Калужской области, сообщила Волк.

Правоохранители проверят на причастность к совершению преступления трёх мужчин и женщину, а также устанавливят все обстоятельства произошедшего, добавила представитель МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября стало известно, что в Козельске ведут розыск похищенной восьмилетней ученицы второго класса. Подруга матери пропавшей школьницы рассказала, что неизвестные заявили, что похитили ребёнка.

По её словам, мать ребёнка работает, потому что разошлась с мужем, и, вернувшись вечером домой, она не нашла дочь. Когда начался поиск второклассницы, на телефон матери с номера ребёнка пришло сообщение с требованием выкупа, добавила женщина.

Пропавшую девочку нашли вечером 30 ноября.