Калуга, 29 августа, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении врачей, обвиняемых в гибели младенца. Как сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального следственного управления СК России, следствие полагает, что 28 декабря 2015 года два врача районной больницы при соучастии сотрудника областной больницы своим бездействием причинили смерть недоношенному младенцу, не предприняв необходимых мер для спасения его жизни.

Kaluga.sledcom.ru Грудничок.

В отношении подозреваемых было открыто следствие в соответствии с п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти, малолетнему, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц) и ч.ч. 4, 5 ст. 33, п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве путем склонения, а также содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также обещания заранее скрыть следы преступления). За три года работы по уголовному делу собрали необходимую доказательную базу, материалы следствия переданы для рассмотрения в суд.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 29-летний хирург Калужской областной клинической детской больницы обвиняется в гибели тяжелобольного грудного ребенка. В детскую больницу вечером обратилась мать новорожденного мальчика с жалобами на образовавшийся у ребёнка нарыв. Ребёнок был прооперирован дежурным хирургом, после этого он был переведен в стационар хирургического отделения, где наутро его лечащим врачом был назначен другой хирург.

По версии следствия, лечащий врач не организовал надлежащее наблюдение за ребенком и даже не изучил данные анализов, указывающие на наличие воспалительных изменений. В итоге состояние ребёнка ухудшалось, что привело к прогрессированию гнойного процесса. Кроме того, лечащий врач проигнорировал неоднократные просьбы матери осмотреть ребенка повторно в связи с признаками кровотечения и ухудшения его состояния, не проинформировал руководство больницы о тяжести состояния пациента, а в 16 часов покинул свое рабочее место. Буквально за несколько часов состояние мальчика резко ухудшилось. Младенец был переведен в реанимацию, где, несмотря на принятые меры, скончался.