Мюнхен, Германия, 29 августа, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» представила новую форму, выполненную специально для выступления команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Jedimentat44 Пластик в океане

Новая экипировка клуба сделана из переработанного океанского пластика. Футболка выполнена в сером цвете.

https://twitter.com/FCBayern/status/1034713782768070656

Напомним, в стартовом туре сезона 2018/19 Бундеслиги «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» со счётом 3:1.

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