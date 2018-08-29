Хемниц, Германия, 29 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В немецком городе Хемниц после массовых беспорядков обнаружилась утечка секретной информации из рядов полиции, вызвавшая серьезную обеспокоенность местных властей, передает телеканал N-TV 29 августа.

Полиция Германии

Правые организации, такие как Pro Chemnitz, местное отделение партии «Альтернатива для Германии» и PEGIDA, распространили в сети ордер на арест убийц местного жителя, гибель которого спровоцировала массовые выступления. В документе содержится информация о преступниках, жертве, свидетелях, описан процесс убийства. Социальные сети удаляют публикации по требованию полиции.

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«Откуда и от кого идут изображения, в настоящее время нам не известно», — заявило правительство Саксонии. Премьер-министр Михаэль Кречмер подчеркнул, что утечка этой информации — уголовное преступление. Его заместитель Мартин Дулиг заявил о «чудовищном» скандале.

Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 августа в Хемнице произошли массовые выступления местных жителей против миграционной политики, в которых приняли участие более 6 тыс. человек. Они были спровоцированы гибелью 35-летнего мужчины от рук двух молодых мигрантов из Ирака и Сирии, которые в настоящее время содержатся под стражей. Два десятка человек пострадали в ходе беспорядков, местные и федеральные власти жестко осудили выступления в Хемнице.