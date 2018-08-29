Ростов-на-Дону, 29 августа, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пожарно-спасательные подразделения МЧС России полностью ликвидировали возгорание сухой травы и кустарников в районе Кумженской рощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС России по области.

skeeze Огонь в лесу

В ведомстве отметили, что сообщение о загорании сухой растительности в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону поступило днем 28 августа.

«В 11:24 (мск) — полная ликвидация пожара на площади 10 гектаров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, экстренным службам потребовалось около суток на то, чтобы справиться с огнем. В МЧС уведомили, что к процессу тушения привлекались 133 человека и 29 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа из-за крупного ландшафтного пожара в Ростове-на-Дону был прерван контрольный матч между хоккейными клубами «Ростов» и «Россошь».

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