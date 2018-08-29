Рим, 29 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Турист из России продолжил «традицию» купания в самом популярном для этого занятия фонтане в Риме — фонтане Треви. 40-летний мужчина был оштрафован на 450 евро, сообщает Wanted in Rome.

Фонтан Треви в Риме

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Аналогичный штраф придётся заплатить и нескольким гражданам США и Канады. Туристы, несмотря на запрет, не удержались и прыгнули в фонтан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Италии в 2017 году был введён запрет на купание в исторических фонтанах Рима. Соответствующий указ подписала мэр города Вирджиния Раджи. Согласно документу, запрещено купаться, карабкаться или сидеть на мраморе фонтанов, а также мыть в них животных и стирать одежду. Санкции предусмотрены также для тех, кто выливает жидкости в фонтаны или бросает предметы, за исключением традиционных монеток. Указ действует в течение лета до 31 октября, и служит для того, чтобы нерадивые туристы не путали в жаркие дни исторические фонтаны с бассейнами.