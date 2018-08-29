Киев, 29 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что в случае разрыва «Большого договора» Киев потеряет юридические основания для возврата Крыма. Об этом Карасев заявил вечером, 28 августа, в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Первыми разорвать договор предложили россияне — Затулин. Они хотели спровоцировать, чтобы мы вышли из этого договора. Как только мы полностью выходим из этого договора, тогда у нас пропадают серьезные аргументы для оспаривания принадлежности Крыма де-юре в составе Украины, потому что де-юре Крым продолжает оставаться в составе Украины. Это закрепляет «Большой договор», — напомнил Карасев.

При этом он отметил абсурдность ситуации, поскольку для Украины на законодательном уровне Россия одновременно является и другом, и агрессором.

«Ситуация гибридная, и более того, абсурдная. С одной стороны, по внутренним документам у нас Россия — враг. Есть закон одновременно о том, что Россия — агрессор, но по договору она — друг, потому что есть договор о дружбе. Это абсурд — или враг, или друг?» — отметил Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. По его словам, договор «односторонне выгоден» Украине.

«Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот Договор, Россия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины», — пояснил Затулин.

Напомним, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к разрыву Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. По его словам, в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги для разрыва договора.

«Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов», — сказал Порошенко.