Красногорск, 29 августа, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что справляться с психологическими нагрузками ему помогают ежедневные занятия в тренажерном зале, сообщает 29 августа РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Чайка

«Я традиционно занимаюсь спортом, и по мне видно, что живу активной жизнью, — заявил Чайка. — Но я дома занимаюсь, ежедневно 1,5 часа на тренажерах занимаюсь».

По его словам, российские прокуроры испытывают перегрузки как физического, так и психологического характера, поэтому у них должна быть возможность где-то снять это напряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, порядка 60% граждан России занимаются спортом с той или иной периодичностью. Среди них 17% тренируются ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 10% — раз в неделю, еще 5% — несколько раз в месяц и 5% — несколько раз в год.

Читайте также: Около 60% граждан России занимаются спортом — опрос