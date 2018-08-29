Улан-Удэ, 29 августа, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В новом учебном году ни одна из школ Бурятии не будет испытывать нехватки в учебниках. Об этом 29 августа заявили в министерстве образования и науки республики.

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По данным ведомства, все образовательные учреждения региона полностью укомплектованы учебной литературой, пишет ТАСС. На эти цели было направлено почти 200 млн рублей.

Напомним, согласно данным Минобрнауки, на начало 2017—2018 учебного года шесть регионов не смогли обеспечить школы учебниками. В их числе оказалась и Бурятия., Позднее власти республики пояснили, что проблема была связана с демографическим ростом и нехваткой средств местных бюджетов. В основном бесплатных учебников не хватало учащимся 9−11-х классов.