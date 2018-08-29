Москва, 29 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. На 7−10 лет средства в Пенсионом фонде РФ есть, но надо думать о будущих поколениях, заявил президент РФ Владимир Путин 29 августа в своём телеобращении к жителям России по вопросам изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас количество работающих граждан почти сравнялось с количеством пенсионеров. Дальше тянуть нельзя», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.