Тверь, 29 августа, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Третья Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018» пройдет в Ржевском районе Тверской области с 1 по 14 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Впервые экспедиция «Калининский фронт» прошла в Тверской области в 2016 году. Инициативу губернатора Игоря Рудени и министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

«Сохранение памяти о войне — важнейшее направление нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях Великой Отечественной войны оставалась в сердцах потомков победителей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Торжественная церемония открытия экспедиции 2018 года состоится 2 сентября. В очередной экспедиции примут участие более 550 поисковиков, как опытных, так и начинающих, из 23 регионов России, а также из Казахстана, Латвии и Литвы. Поисковый лагерь будет разбит у деревни Кокошкино в сельском поселении «Хорошево».

Одна из задач экспедиции — выработка единых подходов в развитии поискового движения, поиск наиболее оптимальных и эффективных моделей организации полевой и поисковой работы с использованием новейших достижений исторической науки и современных технологий. Для этого планируется объединить усилия учёных, теоретиков и практиков полевого и архивного поиска.

В 2017 году участники экспедиции «Ржев. Калининский фронт» подняли останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. В день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева состоялась торжественная церемония захоронения останков более 1000 павших воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории района. Тогда в экспедиции участвовали более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии. К началу работы в Ржеве было установлено первое в регионе модульное хранилище для останков воинов, поднятых в рамках поисковой работы. В текущем году такое же хранилище начало работу в городе Белый, ещё одно планируется открыть в деревне Веригино Зубцовского района.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942—1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное значение «Город воинской славы».