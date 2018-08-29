Москва, 29 августа, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В последние дни уходящего лета давление на рубль заметно ослабевает. Позади уже первая часть санкций. Сегодня, 29 августа, на открытии торгов рубль дешевеет на фоне доллара и евро: доллар в первые 10 минут поднялся на 0,38% и уже составляет 68,13 рубля. Евро прибавил 0,26% и достиг 79,55 рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Валюты уже обозначили коридор консолидации 67,00−69,00 руб. за доллар и 78,00−80,00 руб. за евро. Вероятность сохранения этого диапазона цен достаточно велика. Уверенный утренний рост валют вызван тем, что 29 августа Минфин решил возобновить продажи ОФЗ. Пока эти действия ограничены — на рынок вышли трехлетние, «короткие» бумаги. То есть ситуация пока «прощупывается» — на сколько готовы нерезиденты покупать облигации.

«Однако обычно эти действия Минфина оказывают поддержку рублю, поэтому долгим рост доллара и евро продолжаться не будет. Более того, доллар и евро по отношению к рублю сейчас находятся у верхней границы коридора, а так как сильных значимых событий не ожидается — самый вероятный сценарий — снижение этих валют и уход к нижней границе. В ближайшее время ожидается небольшое укрепление рубля до 67,30−67,80 против доллара и 79,00−79,20 против евро. Более сильное снижение доллара против рубля так же вызвано слабеющим индексом доллара», — считает эксперт.

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