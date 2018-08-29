Москва, 29 августа, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной давно уже стал прошлым, такова реальность. Но все же хорошо, что его денонсация произойдёт по инициативе Киева, а не Москвы, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Рвущийся канат

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД подготовить пакет документов, необходимых для начала процедуры денонсации договора о дружбе с Россией. По его словам, договор «давно стал анахронизмом» по вине Москвы.

Надо сказать, что и в 1997 году, в момент своего подписания Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой, договор о дружбе истинным обстоятельствам российско-украинских отношений не соответствовал.

Руководители Украины тогда ещё не были готовы сами и видели неготовность своей страны в целом к тому, чтобы осуществить давно ими запланированное: радикальный поворот на Запад. Но все последующие годы с большей или меньшей интенсивностью они действовали именно в этом направлении, а значит — против дружбы и сотрудничества с нашей страной.

В Москве отношения с Киевом рассматривались в конце 1990-х как важнейший вопрос не только внешней, но и внутренней политики. И та и другая были провальными, так хоть видимость дружбы и сотрудничества с «братьями-славянами» надо было демонстрировать. Ради этого закрывались глаза на многое.

Не подкреплённые действительностью демонстрации до добра не доводят — в том числе и в области отношений между странами и народами. Так и произошло в нашем с Украиной случае.

Со временем между Россией и Украиной в её новом качестве (той Украины, от имени которой Кучма подписывал договор 1997 года, уже никогда больше не будет) будет подписан новый основополагающий документ. Пожелаем, чтобы это был договор не о ненападении, а хотя бы о сотрудничестве. Только — о настоящем.

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