Ростов-на-Дону, 29 августа, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Почти сутки огнеборцы Ростова-на-Дону борются с крупным ландшафтным пожаром на территории Кумженской рощи. Только к 9:00 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 29 августа, площадь возгорания увеличилась до 10 га.

Ylvers Пожар в лесу

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России проводят окарауливание места горения и проливают тлеющие очаги. Для ликвидации пожара от МЧС привлекается 112 человек личного состава и 21 единица техники. Сил и средств достаточно», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре на территории Кумженской рощи поступило около 15:30 28 августа. По прибытию пожарных расчётов возгоранию был присвоен первый ранг сложности. Из-за сильного ветра пламя распространилось по территории площадью 5,5 га, затем — 7,5 га. В 19:35 пожару присвоен третий ранг сложности. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание внесло коррективы в работу некоторых организаций в связи с тем, что часть Западного микрорайона была обесточена. Без света осталась ледовая арена «Айс Арена», из-за чего был прерван хоккейный матч. Игра между «Ростовом» и «Россошью» перенесена.

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