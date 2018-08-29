Курган, 29 августа, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Большинство членов Совета Ассамблеи народов Зауралья считают, что пенсионная реформа необходима, только, самое главное, её нужно проводить очень взвешенно и не обижать тех, кто хочет и работать, и получать пенсию. Также нельзя отменять льготы, которые были у людей определенных профессий, — это учителя, военнослужащие, жители Крайнего Севера и другие категории льготников, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Нужно, чтобы цели, которые декларирует правительство РФ, были выполнены. Все ждут от пенсионной реформы повышения размера пенсий и улучшения благосостояния пенсионеров. Но есть сомнения, правильно ли это будет сделано. Хочется надеяться, что сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении разъяснит наиболее болезненные для людей пункты пенсионной реформы.

«Так резко, как предлагает правительство РФ, проводить реформу нельзя, надо подумать, чтобы шаги были помягче. Все понимают, что реформа необходима, но как это сделать, пути реализации требуют обсуждения. Мне кажется, президент и администрация президента предложат более мягкие пути решения проблем в пенсионной системе, чем более резкое предложение правительства РФ. Например, можно провести референдум, ведь референдум — это форма открытой демократии», — высказал свое мнение Уфимцев.

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