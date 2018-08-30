Cегодня, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «принимая во внимание резонансность темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения». Глава государства обратился к гражданам в 12:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин объяснит свою позицию по пенсионной реформе

11:45 29.08.2018 Президент России учёл общественные настроения и выбрал правильное время для того, чтобы заявить о корректировке правительственного варианта пенсионной реформы. Однако она всё равно необходима, поскольку тесно связана с экономикой, считает политолог Юрий Светов. Подробности в материале: Президент своим обращением ответит на понятные опасения граждан

11:45 29.08.2018 Напомним, что в июле проект закона о пенсиях Госдума приняла в первом чтении. Согласно законопроекту пенсионный возраст поднимут до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет происходить постепенно до 2034 года.

11:48 29.08.2018 Перед тем как обратиться к жителям России по пенсионной реформе, глава государства проанализировал мнение народа по данному вопросу, считает кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Обращение президента Российской Федерации выступает действом неординарным и затрагивающим интересы каждого россиянина. Мы видели, какие споры и дискуссии среди самых различных слоёв населения вызвала пенсионная реформа. Ожидается, что Владимир Путин даст разъяснения как по срокам и возможностям её реализации, так и по проведению референдума, явления также редкого для современной истории России. До этого президент взвешивал все «за» и «против». Сейчас он поделится с гражданами мнением, которое может устроить большинство избирателей. Их глава государства подвести не может», — отметил эксперт. Подробности в материале: Эксперт о телеобращении Путина: президент взвесил все «за» и «против»

11:49 29.08.2018 Политолог, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинской области Андрей Лавров ожидает, что Владимир Путин объявит о снижении предполагаемого возраста выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, о сохранении времени начала ряда льгот, положенных пенсионерам, на прежнем уровне, и об увеличении пенсий. Всё это будет с вероятностью 90%, говорит Андрей Лавров. Об этом: На Урале ждут послаблений в пенсионном манёвре

11:49 29.08.2018 Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении разъяснит наиболее болезненные для людей пункты пенсионной реформы. Все понимают, что реформа необходима, но как это сделать, пути реализации, требуют обсуждения. Мне кажется, президент и администрация президента предложат более мягкие пути решения проблем в пенсионной системе, чем более резкое предложение правительства РФ. Например, можно провести референдум, ведь референдум — это форма открытой демократии», заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев. Читайте также: «Путин предложит более мягкие пути решения проблем в пенсионной системе»

11:50 29.08.2018 Для решения проблем в пенсионной системе, кроме повышения пенсионного возраста, есть другие пути. Нужно их обсудить, найти альтернативное решение и правильно распределить денежные средства. Сегодня, 29 августа, все ждут выступления президента РФ Владимира Путина. Хочется надеяться, что глава государства смягчит некоторые моменты пенсионной реформы, предлагаемой правительством, потому что реакция простых людей очень негативная, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Собрания депутатов г. Снежинск, член городского Совета ветеранов Снежинска (Челябинская область) Марат Ягафаров. Читайте также: «Меры по повышению пенсионного возраста надо смягчить»

11:50 29.08.2018 В Красноярске надеются услышать о смягчении пенсионной реформы. В частности, по мнению депутата краевого Заксобрания Александра Глискова, президент объявит о послаблениях — по возрасту, по числу льготополучателей. Читайте также: В Красноярске ждут, что Путин объявит о смягчении пенсионной реформы

11:51 29.08.2018 Преобразования в пенсионной системе России нужны, это необходимо делать, но есть надежда, что сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Владимирович Путин либо смягчит повышение пенсионного возраста, либо отложит проведение пенсионной реформы, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Владислав Уланов. Читайте также: «Есть надежда, что Путин отложит проведение пенсионной реформы»

11:55 29.08.2018 Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что вряд ли стоит ожидать кардинальной корректировки пенсионной реформы: «Самое оптимистичное, на мой взгляд, чего стоит ожидать, — это снижение возраста выхода на пенсию для женщин. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы президент заявил об отмене пенсионной реформы в том виде, в котором её предлагают».

11:56 29.08.2018 Политолог Валерий Чудесов считает, что президент России Владимир Путин может предложить баланс между расчетом и гуманностью при повышении пенсионного возраста. По мнению политолога, люди считают вариант, предложенный правительством России, несправедливостью. Читайте также: «Путин предложит баланс между расчётом и гуманностью в пенсионной реформе»

11:57 29.08.2018 В своем обращении к гражданам президент внесет корректировки в пенсионную реформу, чтобы эти изменения «прошли как можно более безболезненно для наших жителей», уверен депутат Заксобрания Петербурга, лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Об этом: От Путина ждут защиты граждан предпенсионного возраста

12:00 29.08.2018 Началось видеообращение Владимира Путина.

12:00 29.08.2018 Президент напомнил, что главная задача закона — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд.

12:01 29.08.2018 «Именно для достижения этих целей законопроектом предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста»

12:01 29.08.2018 Путин отметил, что понимает, насколько важен этот вопрос для каждого человека.

12:01 29.08.2018 Путин поясняет аспекты предлагаемых изменений: он напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста началась давно — ещё в советские времена и в 90-е годы, но решения не принимались.

12:02 29.08.2018 В начале 2000-х годов многие представители экспертного сообщества вновь настойчиво стали ставить вопрос о повышении пенсионного возраста.

12:02 29.08.2018 «Было очевидно, что на рубеже 2020-х мы столкнёмся с объективными демографическими проблемами».

12:02 29.08.2018 Каждые 25 лет вступает гораздо меньше граждан в экономически активное население, чем могло бы быть.

12:03 29.08.2018 Такими периодами было время после Великой Отечественной войны, в 90-е годы.

12:03 29.08.2018 «Демографический провал 90-х сопоставим с 1943 и 1944 военными годами».

12:03 29.08.2018 Это крайне малочисленное поколение 90-х входит в трудоспособный возраст.

12:03 29.08.2018 Ещё больше возрастает нагрузка в связи с этим на пенсионную систему, поставленную на солидарный принцип.

12:04 29.08.2018 «Сокращается трудоспособное население, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. Значит, необходимы изменения».

12:04 29.08.2018 «Тогда, в 2000-е я был против. Говорил, что до окончания президентских полномочий подобных изменений не будет. В 2008 году, когда я оставил пост, базовые положения системы полностью сохранялись».

12:05 29.08.2018 «На тот момент такая позиция была обоснованной и социально оправданной и справедливой. В начале и середине 2000-х повышать пенсионный возраст было нельзя».

12:05 29.08.2018 В то время Россия была ещё неокрепшей экономикой, четверть граждан была за чертой бедности. Продолжительность жизни едва превышала 65 лет.

12:06 29.08.2018 «Тогда бы многие семьи, особенно в малых городах и сельской местности, лишились бы тогда единственного источника дохода. И работы бы не было, и на пенсию нельзя было выйти, а прибавку съела бы инфляция».

12:06 29.08.2018 «Сначала надо было одолеть шоки 90-х и достичь экономического роста».

12:07 29.08.2018 Теперь же вся страна поработала и смогла сформировать необходимые финансовые ресурсы, которые были направлены на социальное развитие и сбережение народа, развитие демографических мер, включая материнский капитал.

12:07 29.08.2018 Это частично компенсировало демографические провалы.

12:07 29.08.2018 С 2016 года вновь страна вышла на стабильный экономический рост, а уровень безработицы рекордно низкий с 1991 года.

12:07 29.08.2018 На Кубани рассчитывают на взвешенное решение по вопросу пенсионной реформы — по словам заместителя председателя Общественной палаты Краснодарского края, члена краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктора социологических наук, декана факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерия Касьянова, реформа необходима, но решение это революционное и касается всех жителей России. Читайте также: Эксперт: Хорошо, что Владимир Путин взял тайм-аут

12:08 29.08.2018 Ещё многое надо сделать. Но неоспоримый факт в том, что благодаря комплексу мер правительства и ответственному отношению к здоровью людей — темпы роста продолжительности жизни самые высокие в мире (за последние 15 лет 7,8 года).

12:08 29.08.2018 «Мы делаем выводы из того, что видим в реальной жизни, не доверяем статистике… Но здесь речь идёт об объективной оценке темпов роста, подтверждённой экспертами ООН».

12:08 29.08.2018 К концу следующего десятилетия Россия выйдет к 80 годам продолжительности жизни, считает Путин.

12:09 29.08.2018 «Это объективный, но сухой анализ ситуации. Важно учитывать, что за изменениями стоят планы и жизни сотен тысяч людей».

12:09 29.08.2018 Глава города Кургана Сергей Руденко заявил корреспонденту ИА REGNUM : «Тема, с которой глава государства обратиться ко всем жителям, глубоко волнует курганцев. Очень важно, что президент публично сформулирует свое мнение насчет изменений в законодательстве. Нам всем важно знать именно личное отношение Владимира Владимировича к реформе». Подробности в материале: «Важно, что Путин публично формулирует свое мнение по пенсионной реформе»

12:10 29.08.2018 Путин понимает и разделяет озабоченность людей. Но какие есть варианты? Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система рухнет? Или, понимая, что ждёт страну через 15−20 лет, провести изменения?

12:10 29.08.2018 «Изменения в пенсионной системе тревожат и волнуют людей, естественно, что политические силы, в том числе оппозиционные, будут использовать это для саморекламы и укрепления позиций. Тем не менее я прошу правительство изучить и использовать все конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции».

12:11 29.08.2018 Несмотря на известные сложности, экономика чувствует себя уверенно. Есть ресурсы в бюджете для пополнения Пенсионного фонда. 7−10 лет можно индексировать пенсии.

12:11 29.08.2018 «Однако мы дойдём до момента, когда средств будет не хватать. И регулярная выплата пенсия может стать проблемой».

12:11 29.08.2018 В 2005 году соотношение работающих граждан и пенсионеров составляло почти 1,7 к 1. А в 2019-м составит 1,2 к 1.

12:12 29.08.2018 «Если не принимать никаких мер, мы не сможем сохранить пенсионную систему и доходы пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться. Но куда их снижать-то? Пенсия и так довольно скромная, несоизмеримая тому вкладу, что внесли старшие поколения в развитие страны».

12:12 29.08.2018 «Уверен, что в сегодняшнем выступлении президент выскажет мнение и по большинству действительно конструктивных предложений, прозвучавших из каждого уголка страны», — заявил корреспонденту ИА REGNUM архангельский депутат Александр Дятлов. Подробнее: Архангельский депутат: от Путина ждут реакции на предложения регионов

12:12 29.08.2018 Изменения позволят не просто сохранить их, но и устойчивый рост.

12:13 29.08.2018 Порядка 7% составит — в два раза выше инфляции, в 2019 году. В предстоящие шесть лет — ежегодно увеличивать пенсии в среднем на 1000 рублей, напоминает Путин.

12:13 29.08.2018 К 2024 году, таким образом, выйдут на пенсии в 20 тыс. рублей в месяц. Сейчас только 14 тыс. 144 рубля.

12:13 29.08.2018 За горизонтом 2024 года также можно будет создать основу для стабильного повышения пенсий выше инфляции.

12:14 29.08.2018 Рассматривало ли правительство другие варианты? Конечно, да, отвечает Путин. «По моему поручению вплоть до последнего времени проводили эту работу. Все альтернативные сценарии были тщательно просчитаны — но они кардинально ничего не решают, а просто латают дыры».

12:15 29.08.2018 Вроде бы эффективная мера прогрессивной шкалы налогов, по оценкам Минфина, например в 20%, может дать порядка 75−120 млрд рублей в год. Этих средств хватит в лучшем случае на шесть дней, ибо ежедневная потребность составляет 20 млрд рублей.

12:15 29.08.2018 Продажа всех здания Пенсионного фонда тоже не поможет, хотя «они слишком размахнулись со своими апартаментами». 120 млрд рублей их общая стоимость — тоже не выход.

12:16 29.08.2018 Обложить налогами нефтегазовые компании — тогда можно будет собрать, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев, при этом поставив пенсионную систему в зависимость от углеводородных цен.

12:16 29.08.2018 «Резервы будут исчерпаны в случае падения цен в считаные месяцы. Доходы пенсионеров не могут зависеть от цены на нефть».

12:17 29.08.2018 Если наращивать покрытие дефицита ПФР бюджетными средствами, то будет лишь хуже. «Если предположить, что мы хотим выйти на среднюю пенсию в 20 тыс. рублей, то дефицит ПФР увеличится в полтора раза, до 5 трлн рублей».

12:17 29.08.2018 Это больше расходов на национальную оборону страны.

12:17 29.08.2018 «Мы рано или поздно разрушим наши финансы и будем печатать ничем не обеспеченные деньги».

12:18 29.08.2018 «Мы будем обречены на экономическое отставание от других государств, и принятие косметических мер было бы безответственно и нечестно».

12:19 29.08.2018 Тенденция, сложившаяся сейчас на рынке труда и в демографии, показывает, что дальше оставлять всё по-прежнему нельзя.

12:19 29.08.2018 Путин предлагает ряд смягчающих мер.

12:19 29.08.2018 В проекте закона нужно увеличить возраст выхода на пенсию на 8 лет для женщин, а мужчинам до 5 лет. «Так не пойдёт, конечно. Это неправильно»

12:20 29.08.2018 На женщинах весь дом, помимо работы. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Путин предлагает сократить повышение до 5 лет.

12:20 29.08.2018 Для многодетных матерей Путин предлагает ранний выход на пенсию. Три ребёнка — на три года, четыре ребёнка — на 4 года раньше, если детей более 5 лет, то как сейчас.

12:21 29.08.2018 Сложнее всего придётся тем, кто первым столкнётся с повышением пенсионного возраста — совсем скоро. Для этого Путин предлагает для тех, кто должен был выходить в ближайшие два года, позволить выходить на пенсию на 6 месяцев раньше относительного нового пенсионного возраста.

12:22 29.08.2018 Людей предпенсионного возраста пугает возможность потери работы. «После 50 работу сложно найти. В связи с этим мы должны предусмотреть дополнительные гарантии на рынке труда. Установить административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста».

12:22 29.08.2018 Изменения должны быть внесены одновременно с законопроектом о повышении пенсионного возраста. Правительство также должно разработать стимулы для бизнеса, чтобы они принимали и сохраняли на работе предпенсионеров.

12:23 29.08.2018 Люди старших возрастов обладают высокой компетенцией и профессионализмом. Важно, чтобы они как молодые работники могли пройти переобучение и повысить навыки.

12:24 29.08.2018 Правительству поручено разработать спецпрограмму по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета. Если человек уволился добровольно и не нашёл работу, даже тогда нужно укрепить соцгарантии. С 4 тыс. 900 рублей до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года повысят выплату при смене работы. Также добавят два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

12:25 29.08.2018 Уже предусмотрено сохранение льгот для шахтёров, работников химпроизводств, чернобыльцев и ряда других. Для коренных малочисленных народов также нужно сохранить льготы.

12:25 29.08.2018 20%-ную надбавку для жителей села необходимо также добавить, у кого 30 лет стаж в сельском хозяйстве. Решение откладывалось, теперь же с 2019 года эти выплаты начнутся.

12:26 29.08.2018 Нужна возможность выхода на пенсию с учётом заработанного стажа, а не только по возрасту. Сейчас этот стаж составляет 40 лет для женщин и 45 для мужчин. Путин предложил сократить его на 3 года.

12:27 29.08.2018 Принципиально сохранить на переходный период все федеральные льготы — льготы по налогам на недвижимость и землю. Они предоставляются с выходом на пенсию, но теперь их необходимо сохранить и для предпенсионеров. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

12:27 29.08.2018 Представители партии «Единая Россия» выступали с инициативами сохранять и действующие региональные льготы. И это тоже очень важно — проезд на транспорте, льготы на ЖКХ, при капремонте и газификации, при приобретении лекарств. Путин поддерживает эту идею.

12:28 29.08.2018 «Многие эксперты и сейчас считают, что мы слишком затянули с решением вопросом, что мы обсуждаем сегодня. Я так не думаю — просто не были раньше готовы. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно».

12:28 29.08.2018 Сейчас уже ясно, что государству рано или поздно пришлось бы это сделать — но чем позже, тем жёстче. Без смягчающих механизмов и льгот.

12:29 29.08.2018 Если сейчас проявить нерешительность, это поставит под угрозу стабильность общества и безопасность страны.

12:29 29.08.2018 «Предложения, о которых я говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в правительство».

12:29 29.08.2018 Путин заявил, что доложил абсолютно искренне о развитии пенсионной системы в России. «Нам предстоит принять непростое, очень трудное решение. Прошу отнестись к этому с пониманием», — заключил президент.

12:32 29.08.2018 Выступление президента России в связи с повышением пенсионного возраста завершено.

12:36 29.08.2018 Полный текст обращения президента Владимира Путина к гражданам России в связи с повышением пенсионного возраста читайте здесь.

12:44 29.08.2018 Директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов уверен: то, что президент России решил обратиться напрямую к обществу и подчеркнул как необходимость пенсионной реформы, так и понимание всех сложностей, связанных с её принятием, говорит о том, что в Кремле действительно не видят другого выхода, кроме как пойти этим путём. Об этом: Эксперт: предложения Путина сделают пенсионную реформу наименее болезненной

12:50 29.08.2018 Главное, что смущает бизнесменов в предложениях Владимира Путина по пенсионной реформе, — заявление об уголовной ответственности для предпринимателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. Читайте также: Бизнес пугает уголовная ответственность за увольнение возрастных работников

13:02 29.08.2018 «Если президент России принял решение разделить политическую ответственность за решение по пенсионной реформе, то вырастает аппаратный вес тех политиков, которые не уклонялись от дискуссии в ходе её подготовки. И в первую очередь это касается Володина и Кудрина», — уверен директор агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. Читайте также: Эксперт: аппаратный вес Кудрина и Володина вырос на пенсионной реформе

13:07 29.08.2018 В своём обращении по поводу пенсионной реформы президент РФ Владимир Путин поступил как ответственный государственный деятель. Об этом 29 августа заявил политолог Павел Данилин. «Надо понимать, что Путин выступает сейчас даже не как политик, — сказал Данилин. — Потому что для политика важен рейтинг, рейтинг и ещё раз рейтинг. Путин выступает как национальный лидер, который понимает, что рейтинг — это не засоленные огурцы. Мы вообще-то не рейтинг используем для того, чтобы жить лучше. Не рейтингом кормимся. Можно было бы ничего не делать, но ответственный политик, ответственная партия, она должна поступаться своим рейтингом и использовать свой рейтинг, чтобы провести необходимые преобразования, даже если они болезненны. И Путин об этом сказал: «Да, эти меры неприятны, но они необходимы». Читайте также: «Владимир Путин выступил не как политик, а как национальный лидер»

13:14 29.08.2018 На брифинге 28 августа депутата Госдумы РФ от Калужской области Геннадия Скляра («Единая Россия») для представителей муниципальных образований Калужского региона, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, парламентарий выразил свое мнение о пенсионной реформе. «На мой взгляд, пенсионная реформа — это только часть большого плана, который должен быть утвержден правительством. И сейчас нам необходимо не только принимать нормативные акты, которые уже сформулированы, но и вносить изменения в сопутствующие законодательные акты, которые касаются демографии, здравоохранения и организации рынка труда», — отметил он.

13:14 29.08.2018 Очень важно, что повышение пенсионного возраста в России будет сопровождаться защитой граждан предпенсионного возраста от дискриминации со стороны работодателей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Виктор Климов, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвящённое пенсионной реформе. «Проблема действительно очень сложная, меры вынужденные и, конечно, непопулярные, — сказал депутат. — Мы проводили обсуждения на площадке Народного фронта, и действительно людей многое пугает. Президент чётко сформулировал поручения о том, что повышение уровня пенсионного обеспечения идёт опережающим порядком, то есть то, что обещало правительство, должно быть закреплено в законе. Раньше в законе это выглядело как? [Пенсионный] возраст повышается по закону, а пенсионное обеспечение растёт решениями правительства». Об этом: «Повышение в РФ пенсионного возраста — мера непопулярная, но вынужденная»

13:22 29.08.2018 Многие из предложений, которые подготовила Курганская область, прозвучали в телеобращении президента РФ Владимир Путин по вопросам изменений в пенсионной системе страны. Это ещё на все исчерпывающие меры, предлагаемые ко второму чтению законопроекта, но то, что сказал президент, — это самые больные вопросы, которые обсуждались с населением, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий ГУ «Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области», координатор проекта «Старшее поколение» в Курганской области, руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Александр Сапожников. Читайте также: «Путин решил самые больные вопросы по пенсионной реформе»

13:27 29.08.2018 В своём телеобращении по пенсионной реформе президент РФ Владимир Путин учёл пожелания жителей России, считает кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. «В настоящее время одной из базовых задач государства остаётся сохранение пенсионной системы и увеличение пенсий. А это с учётом «старения» страны весьма сложно, скоро показатель пенсионер-рабочий составит 1:1. Особо отмечу, что будут поощрены рабочие специальности, что важно для развития села. Мои односельчане работают с 16−17 лет, а благодаря пенсионной реформе получат возможность выйти на заслуженный отдых раньше», — привёл пример эксперт. По его словам, для реализации пенсионной реформы необходимо привлекать дополнительные источники финансирования Пенсионного фонда, а не только отчисления россиян. В этом вопросе государство примет все необходимые меры, считает собеседник агентства. Читайте также: Эксперт: Путин учёл пожелания жителей России

13:31 29.08.2018 Слова Владимира Путина о необходимости смягчения пенсионного манёвра и его социальных последствий были ожидаемыми и ранее в той или иной мере звучали из разных уст. Об этом на своей странице в Facebook заявил политолог Константин Калачёв. «Президент озвучил страхи россиян, что само по себе правильно, и попытался дать ответы на самые главные вопросы, которые породила эта реформа. Какие-то ответы звучали убедительно, какие-то выглядят спорными», — отметил эксперт. Об этом: Путин озвучил страхи людей и попытался ответить «на самые главные вопросы»

13:37 29.08.2018 «Меня радует то, что одной из главных целей пенсионной реформы Владимир Путин обозначил рост доходов пенсионеров, что во многом учтены предложения, прозвучавшие в ходе широкой общественной дискуссии. Все, кто пристально следил за происходящим, осознают, что ситуация назрела. Нужны были смелость и решительность, чтобы уже, наконец, поставить этот вопрос, который долго откладывался», — считает политический аналитик Павел Клачков. По его словам, Путин высказался о пенсионной реформе «без обмана, глядя прямо в глаза». Об этом: Путин высказался о пенсионной реформе «без обмана, глядя прямо в глаза»

13:40 29.08.2018 Обращение президента РФ Владимира Путина к населению по поводу пенсионной реформы показало, что глава государства очень хорошо осознает важность этих преобразований. Об этом 29 августа заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева. «Это на моей памяти первое обращение президента РФ к населению на социально экономическую тематику, — сказала Курбангалеева. — Не по поводу войны в Чечне или присоединения Крыма. Это говорит о том, что президент очень чётко понимает, что это очень сложная проблема. Идет слом социальной привычки. Сейчас стоит вопрос о том, либо мы сейчас проедаем те деньги, которые у нас есть, либо мы, как любой взрослый человек, заботимся о будущем». Читайте также: Социальная система в РФ становится всё более гибкой за счет адресности?

13:43 29.08.2018 Владимир Путин стал первым и единственным из многочисленных чиновников, руководителей, представителей политических сил, который полностью взял всю ответственность, в том числе и негативную, за проведение пенсионной реформы на себя, считает экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников. Подробности в материале: «Путин стал единственным руководителем, который принял весь удар на себя»

13:50 29.08.2018 Предложения президента РФ Владимира Путина по доработке законопроекта об изменениях пенсионного законодательства будут интересны бизнесу и приведут к тому, что работодатели будут стремиться сохранить сотрудников предпенсионного возраста. Об этом корреспонденту 29 августа заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Он отметил, что бизнес-объединения будут активно участвовать в обсуждении стимулов, которые необходимо ввести для работодателей. Особенно в вопросе программы переподготовки кадров. «Главное, чтобы такие программы были востребованы, поэтому роль бизнеса в формировании таких программ должна быть активной. Бизнес должен быть заказчиком таких программ, потому что мы лучше знаем, какие работники нам необходимы», — уверен Калинин. Подробности в материале: «Опора России»: Бизнесу интересен подход президента к пенсионному манёвру

13:53 29.08.2018 Владимир Путин откровенно объяснил гражданам причину изменения своей прежней позиции против повышения пенсионного возраста, которая была высказана им еще в период второго президентского срока в 2005 году. И предложил целую систему мер по корректировке пенсионной реформы в интересах граждан, отмечает петербургский политолог Юрий Светов. Об этом: Президент пошел на откровенный разговор с народом

13:53 29.08.2018 «Предложение снизить повышение пенсионного возраста для женщин — это абсолютно справедливо. Мы это тоже обсуждали и говорили, что повышение возраста на восемь лет для женщин — это чересчур», — заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Опоры России» Александр Калинин.

14:04 29.08.2018 Нынешний вариант пенсионной реформы пока не предусматривает решения проблемы «серой» занятости граждан предпенсионного возраста, депутатам стоит вернуться к этой проблеме при втором чтении, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доцент ВШЭ в Петербурге Елена Кудрявцева, комментируя обращение президента России к гражданам. Читайте подробнее: Экономист: есть риск ухода в «серую зону» граждан предпенсионного возраста

14:08 29.08.2018 Все предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в телеобращении по вопросам изменений в пенсионной системе страны, абсолютно правильные, Это компромиссный вариант, который устроит все стороны данного вопроса — и граждан, и власть, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Курганской городской думы, руководитель фонда развития г. Кургана Игорь Прозоров. Читайте также: «Все предложения Путина по пенсионной реформе абсолютно правильные»

14:09 29.08.2018 Когда поправки в законопроект о пенсионной реформе представил лично президент, мы должны принять это решение как должное, потому что это — наш президент, друзья, даже если кто-то из вас голосовал за другого кандидата или не голосовал вовсе.Так считает доктор экономических наук Никита Кричевский. «В конце концов, никакой пенсионной катастрофы не произошло, лично я предполагал, что будет по-либеральному жестче», — резюмировал эксперт. Подробности в материале: Почему предложения Путина по пенсионной реформе считают лучшим вариантом

14:18 29.08.2018 Одна из основных задач, которую рассчитывает решить правительство РФ, — это создать в стране устойчивую пенсионную систему. Об этом 29 августа заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвящённое пенсионной реформе. «Работы предстоит много, и главное, конечно, всем нам необходимо обратить внимание на то, что ключевой целью всех преобразований, которые сейчас предстоят, является устойчивость пенсионной системы для того, чтобы пенсии начали расти, — сказал Топилин. — И не так, как они росли в предыдущие годы. Я напомню, что повышение пенсий происходило каждый год, но это было незначительное повышение пенсий». По словам Топилина, речь идет о повышении пенсий со значительным опережением инфляции. Читайте также: «Рост пенсий в РФ в 2019 году в два раза превысит уровень инфляции»

14:20 29.08.2018 Владимир Путин поддержал пенсионную реформу, однако не учёл один важный момент — разовые выплаты пенсионерам при хорошей конъюнктуре финансовых и сырьевых рынков. Такое мнение высказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. «К примеру, если нефть, как сейчас, $76−77, и рубль, как сейчас, 68 руб./$, казна до конца года получит 2,5 трлн руб. дополнительных доходов. Можно вывести «Газпром нефть» на SPO (а это приватизация, доля государства в экономике сейчас избыточна и составляет 70%), как это было со Сбербанком или «Роснефтью», при сохранении контроля у «Газпрома». Выручку от продажи акций отправить на дивиденды по акциям «Газпрома», тогда в казну пойдёт примерно половина», — считает эксперт. Подробности в материале: Хорошая конъюнктура финансовых и сырьевых рынков поможет пенсионерам РФ

15:02 29.08.2018 «Ситуация перед единым днем голосования 9 сентября такая, что потребовалось личное вмешательство президента, необходимость взять на себя часть ответственности за нынешнюю непростую социальную обстановку в регионах». Такое мнение высказал ИА REGNUM петербургский политолог Дмитрий Солонников. По его мнению, президент ожидаемо высказал солидарность с пенсионной реформой в целом, но предложил смягчить ее в отдельных точках. Читайте подробнее: Напряжение в регионах подвигло Путина выступить по теме пенсий

15:07 29.08.2018 В телеобращении президента России Владимира Путина к жителям страны по вопросу пенсионной реформы поддержаны многие поправки в законопроект, поступившие от депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко. По его словам, депутаты Законодательного собрания региона выступали против жёсткого подхода, который был заложен в проект к первому чтению, и президент сформулировал предложения о равном увеличении пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин. Также глава государства поддержал предложения, касавшиеся досрочного выхода на пенсию женщин, имеющих трех и более детей. Эта мера, считает председатель Законодательного собрания Ростовской области, позволит обеспечить гарантии пенсионных прав для женщин и будет способствовать увеличению рождаемости в семьях. Читайте также: Президент РФ поддержал многие предложения ростовских депутатов

15:11 29.08.2018 «Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», — отметил Володин. Читайте подробнее: «Поправки президента сделают пенсионную реформу максимально справедливой»

15:13 29.08.2018 Почти всё мировое сообщество, за исключением двух стран (КНДР и Узбекистан), повысило пенсионный возраст. Об этом 29 августа заявил политолог Андрей Колядин, комментируя обращение президента России Владимира Путина к гражданам по поводу пенсионной реформы. «Нигде это (повышение пенсионного возраста — прим. ИА REGNUM ) не было безболезненно, — сказал Колядин. — Мы, как и весь остальной мир, переходим к тем положениям развития пенсионной реформы, которые уже есть везде». В то же время Колядин отметил, что накала социальной напряжённости удалось бы избежать, если бы с населением изначально провели соответствующую разъяснительную работу, в том числе посвящённую тем мерам, которые намерено принять государство для защиты граждан предпенсионного возраста. Читайте подробнее: «Президент плеснул воды в костёр» — политолог об обращении Владимира Путина

15:21 29.08.2018 Президент России Владимир Путин — очень умный и мудрый человек. Сегодня он выступил с мудрыми решениями, Надеюсь, будет найден консенсус между правительством РФ и народом, чтобы всем было хорошо — и населению, и системе налогообложения, и государству», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель комиссии штаба Челябинской области Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», член Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Неверов. Читайте также: «Президент России предложил мудрые решения по пенсионной реформе»

15:23 29.08.2018 Без установления критериев предпенсионности нельзя менять законодательство РФ, считает юрист компании «Ильяшев и партнёры» Максимилиан Гришин. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста». Президент предлагает считать предпенсионным срок в пять лет до возраста выхода на пенсию. «Законодатель, не будучи осведомленным о возможности пенсионной реформы, не вводил никогда и никогда не устанавливал понятия «предпенсионный возраст». Семантически, любой возраст до пенсионного можно назвать предпенсионным. Важно установить границу возраста: предпенсионный — это сколько? Три года до пенсии? Год? Пять? Таким образом, «уволить» (а такой термин в ТК также не раскрыт — есть расторжение трудового договора по инициативе работодателя) любого работника достаточно легко в силу большого количества оснований, добрая половина которых может быть так или иначе синтезирована работодателем, но также и достаточно тяжело в силу того, что основания — это хорошо, но процессуальную чистоту никто не отменял. При увольнении в связи с выходом на пенсию, так же как и при обычном увольнении по собственному желанию, гражданин может рассчитывать на те же выплаты, какие положены при увольнении любому другому работнику, а это заработная плата и компенсация за отпуск. Кроме этого, в некоторых компаниях предусмотрены дополнительные выплаты в денежном эквиваленте именно для тех работников, которые выходят на пенсию, если это оговорено в коллективном договоре или любом другом локальном акте организации. Однако на законодательном уровне размер этих выплат не урегулирован. Единственная привилегия работающего пенсионера (помимо того, что он получает и пенсию и зарплату) состоит в том, что ему не нужно уведомлять работодателя о расторжении трудового договора по собственному желанию за две недели до этого момента. Иными, словами, пенсионер может абсолютно законно «уволиться одним днем» и заслуженно отдыхать».

15:52 29.08.2018 Президент России Владимир Путин поступил в ситуации с необходимостью внесения изменений в пенсионную систему мужественно и ответственно, считает спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. «Как отмечает глава государства, все шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными, чтобы обеспечить достойное качество жизни. Это понимают и федеральные, и региональные законодатели», — уверен председатель парламента. Спикер Заксобрания напомнил, что президент акцентировал внимание на главной цели, для достижения корой и вводятся изменения, — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. «Глава государства поступил в этой ситуации мужественно и ответственно, и мы видим, что решение будет принято с максимальным учетом всех нюансов и интересов людей», — подытожил Лебедев.

16:11 29.08.2018 «Обращение президента Путина к гражданам России по поводу пенсионной реформы закрывает главный «хайп-вопрос» политического сезона — 2018. Многие эксперты и представители «системной оппозиции» ожидали, что президент по-отечески одёрнет правительство и просто отменит повышение пенсионного возраста. Но Путин выступил как строгий и справедливый лидер нации, для которого эффективный результат важнее рейтингов», — высказал своё мнение для ИА REGNUM член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков. Читайте также: Мнение: для президента Путина эффект важнее рейтингов

16:20 29.08.2018 В Свердловской области все поручения Владимира Путина, в том числе и по изменению пенсионной системы, будут сохранены. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, комментируя обращение главы государства к народу. «Люди услышали президента России, преобразования пенсионной системы назрели: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного законодательства. Все поручения президента в Свердловской области будут выполнены», — подчеркнул губернатор. Об этом: Обращение Путина к народу: свердловчанам сохранят региональные льготы

16:32 29.08.2018 Глава Зауралья высказался в поддержку предложений президента России Владимира Путина об изменениях пенсионного законодательства. Читайте также: «Существующий пенсионный возраст был установлен еще в прошлом веке»

16:32 29.08.2018 Главный аргумент президента России в пользу необходимости принятия законопроекта о пенсионной реформе — демографический фактор, считает член Бюро президиума партии «Родина» Фёдор Бирюков. «Хотите в будущем заработать пенсии побольше и пораньше — рожайте больше детей сейчас. Этот посыл адресован людям молодого и среднего возраста. Такой вот простой и понятный стимул. А в целом обращение адресовано самым разным категориям населения, поскольку пенсионная проблема представлена универсально, как глобальный социально-экономический фактор. В литературе этот прием называется гиперболой», — подчеркнул Бирюков. Об этом: Эксперт: Главный аргумент Путина в пользу пенсионной реформы — демография

16:58 29.08.2018 Выступление президента Владимира Путина по пенсионной реформе демонстрирует решимость президента идти на непопулярные меры, но не навязывая их стране, а объясняя и заинтересовывая граждан, говорит член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков. «Для народного большинства сегодняшние слова президента можно назвать «дружески утешительными». Для правительства же и Федерального собрания — это очередной крупный политический аванс со стороны главы государства. Как показывает практика, обычно подобные авансы отрабатываются лишь отчасти. Полагаю, президент тоже это знает», — отметил Бирюков. Подробности в материале: Правительство получило крупный аванс от Путина — мнение

17:21 29.08.2018 Реакция общества на исходный вариант пенсионной реформы была основополагающим фактором при подготовке выступления президента, и предложенные в выступлении поправки в реформу пропорциональны этой реакции, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев. Об этом: «Поправки Путина пропорциональны реакции общества на пенсионную реформу»

17:21 29.08.2018 Рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов о проведении в РФ пенсионной реформы и других инициатив, необходимых для защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. О необходимости параллельной работы и одновременного рассмотрения законопроектов ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. «Поставленная президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы», — отметил Володин. Об этом: ГД обсудит защиту прав предпенсионеров одновременно с пенсионной реформой

17:30 29.08.2018 По указанию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Социальный кодекс региона внесут поправки, которые предусмотрят предоставление льгот пожилым людям не по факту выхода на пенсию, а по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это будет сделано в соответствии со словами президента Владимира Путина, который поддержал такой подход в своем обращении к гражданам по вопросу пенсионной системы 29 августа. Подробности в материале: В Ленобласти региональные льготы привяжут к возрасту, а не выходу на пенсию

17:43 29.08.2018 Многие из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по корректировке пенсионной реформы были рассчитаны как раз с учетом той реакции, которой было встречно изначальное предложение правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Об этом 29 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Многие из предложенных президентом мер были рассчитаны как раз с учетом той реакции, которой было встречно изначальное предложение правительства РФ, — сказала она. — В том числе это касается снижения пенсионного возраста для женщин. Это такие меры, которые востребованы и играют наибольшую социальную роль. Сам по себе факт обращения главы государства и та интонация, с которой оно сделано, подчеркивает важность и сложность этого шага. Президент обращался к гражданам как к друзьям, пытаясь показать, насколько он понимает страх перед изменениями, который есть в обществе. Общество охватила эмоциональная реакция, и такое обращение поможет частично ее снять». Подробности в материале: «Обращение президента РФ показало всю важность пенсионной реформы»

17:44 29.08.2018 Российское законодательство должно защитить от увольнения людей, достигших возраста 50−60 лет и не желающих уходить на пенсию. Об этом 29 августа заявил Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина, посвященное пенсионной реформе. «Речь президента совершенно беспрецедентна, — сказал Григорьев. — Фактически президент взял всю ответственность на себя. Нам действительно нужно менять социальную привычку и прежде всего отношение к возрасту «за 50» и «за 60», чтобы этих людей не увольняли и чтобы они могли устроиться на работу и полноценно работать. Люди желают продолжить работу и хотят, чтобы их трудовые права были защищены. Президент ровно об этом и сказал сегодня». Подробности в материале: «Взял всю ответственность на себя» — эксперт об обращении Владимира Путина

17:50 29.08.2018 В Крыму традиционно поддержали президента Владимира Путина. По мнению руководителя региона Сергея Аксёнова, сегодняшним выступлением глава государства поставил точку в дискуссиях о пенсионной реформе. «Это был честный, открытый и откровенный разговор с народом, на который способен только сильный национальный лидер, пользующийся колоссальной поддержкой и доверием граждан», — отметил Аксёнов. Читайте подробнее: Глава Крыма: президент поставил точку в дискуссиях о пенсионной реформе

17:56 29.08.2018 На реализацию предложений президента России Владимира Путина по смягчению изменений пенсионного законодательства потребуется около 500 млрд рублей в течение шести лет, заявил министр финансов Антон Силуанов. Для изыскания необходимых средств потребуется корректировка бюджетных планов на ближайшие годы, отметил глава Минфина. Читайте также: Минфин оценил предложения Путина по пенсионной реформе в 500 млрд рублей

18:36 29.08.2018 «Вопрос сложный. Но изменения необходимы — это понимают все. На сегодня президент принял максимально взвешенное из возможных решений. Это ответственный шаг, направленный в итоге на будущее устойчивое развитие страны», — прокомментировал выступление президента глава Тульской области Алексей Дюмин. Читайте подробнее: «Президент принял максимально взвешенное из возможных решений»

18:39 29.08.2018 На территории Самарской области все меры поддержки, все льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся для людей, достигших возраста 55 и 60 лет, заявил врио губернатора региона Дмитрий Азаров. «Владимир Путин детально, подробно, доходчиво рассказал о том, насколько необходимо это решение, которое сегодня готовится к принятию. Президент знает, насколько болезненно в обществе были восприняты важные, необходимые решения, связанные с увеличением возраста выхода на пенсию», — подчеркнул он. Отдельно Азаров отметил инициативу, связанную с выходом на пенсию многодетных матерей. Для женщин, имеющих трех и более детей, возраст выхода на пенсию фактически будет сокращаться, а если женщина имеет пять детей и более, останется прежним — 50 лет. Важным руководитель региона считает и предложение по выплате надбавки к пенсии для тружеников села, а также возможность выхода на пенсию не по возрасту, а по достижению определенного стажа работы. Читайте также: «Все предложения президента будут восприняты как справедливые»

18:47 29.08.2018 В своем обращении к гражданам по поводу пенсионной реформы президент России Владимир Путин разоблачил популистские манипуляции оппозиции, уверен профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев. Об этом он 29 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM. «Вчера [28 августа], когда стало известно, что будет обращение, я очень переживал, чтобы оно не прошло впустую, — признался Матвейчев. — Обращение — это всегда исключительное событие. Президент раньше обращался к нации только во время терактов, а по социально-экономическим проблемам обращения к нации не было ни разу». Однако президент, как подчеркнул Матвейчев, рассмотрев все альтернативы, показал их смехотворность и разоблачил все манипуляции и весь популизм. «И здесь критикам сказать будет нечего. Даже человек, который смотрел это обращение со скепсисом, понял безальтернативность ситуации», — подчеркнул политолог. Читайте также: «Обращение президента РФ показало безальтернативность пенсионной реформы»

19:17 29.08.2018 Сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны — искренний, объективный ответ на вопросы жителей, волновавшие их в ходе обсуждения изменений пенсионного законодательства, считает глава Саратовской области Валерий Радаев. «Владимир Путин уделил внимание всем без исключения темам, поднятым за последние месяцы, и аргументированно обосновал необходимость совершенствования пенсионной системы. Одна из принципиальных позиций главы государства — сохранение федеральных льгот», — отметил он и добавил, что соответствующее решение региональная власть примет в кратчайшие сроки. Читайте также: «Обращение президента — искренний, объективный ответ на вопросы граждан»

19:26 29.08.2018 В Петербурге разрабатывают законопроекты, которые должны помочь гражданам старше 50 лет справиться с трудностями при повышении пенсионного возраста, сообщил ИА REGNUM депутат Заксобрания Петербурга, единоросс Денис Четырбок. Важнейшей задачей для Петербурга станет сохранение льгот пенсионеров на прежнем уровне. Читайте также: В Петербурге законодатели хотят облегчить жизнь «предпенсионеров»

20:13 29.08.2018 В Челябинской области на правительственном уровне создана система обучения и переобучения граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, комментируя прозвучавшее 29 августа обращение президента России Владимира Путина к гражданам. «Мы создали и продолжаем создавать такие механизмы, как ресурсные центры и многофункциональные центры прикладных квалификаций. Только за последние полтора года их услугами воспользовалось порядка 20 тысяч человек», — сказал Борис Дубровский. Об этом: На Южном Урале уже создана система обучения и переобучения предпенсионеров

20:37 29.08.2018 В Челябинской области лицам пенсионного возраста сохранят областные льготы. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский после обращения Владимира Путина к жителям России. По его словам, правительство региона скоро внесёт в законодательство необходимые поправки. «Регион в состоянии сформировать бюджет таким образом, чтобы обеспечить выплату по данным льготам также в полном объёме», — сказал глава области. Читайте также: Обращение Путина к россиянам: челябинским пенсионерам сохранят льготы

21:27 29.08.2018 В рамках реформы пенсионного законодательства будет установлена ответственность для работодателей за увольнение сотрудника в пятилетний срок перед его выходом на пенсию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, именно этот срок будет официально считаться предпенсионным возрастом — соответствующее понятие будет закреплено в российском законодательстве. Об этом: Работодателям запретят увольнять работников за пять лет до выхода на пенсию

23:41 29.08.2018 «Президент страны Владимир Владимирович Путин абсолютно правильно сказал: «Мы должны на это пойти». Сегодня в среднем по регионам на одного работающего приходится четыре пенсионера. Откладывать дальше изменение пенсионного законодательства было уже просто нельзя. К 2020 году планируется выйти на уровень пенсий порядка 20 тысяч рублей. Это серьёзная заявка, но уверена, что так и будет, если сегодня мы предпримем для этого необходимые шаги», — считает губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Подробности в материале: Владимирский губернатор поддержала корректировки пенсионной реформы

00:03 Самой бедной категорией граждан в России являются не пенсионеры, а семьи с детьми, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Пенсионеры зачастую помогают своим детям, которые имеют более одного ребёнка, и «в этом смысле находятся в более благополучной категории», отметила она. Подробности в материале: Голикова: Пенсионеры — не самая бедная категория граждан в России

00:49 Дополнительные расходы в размере 3,6 трлн руб. станут следствием смягчения пенсионной реформы, о которой объявил президент РФ, заявила журналистам российский вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта о повышении пенсионного возраста, при котором женщины должны будут идти на пенсию в 63 года, российский бюджет понесет расходы в размере 3,6 трлн рублей. Она уточнила, что это смягчение затронет 2,4 млн женщин. Подробности в материале: В правительстве посчитали, чего будет стоить смягчение пенсионной реформы

08:20 «Безусловно, все предложения, озвученные Владимиром Путиным, нацелены на системный подход к совершенствованию пенсионного законодательства, защиту прав и гарантий людей пенсионного и предпенсионного возраста и в дальнейшем повышение качества жизни пенсионеров», — уверен председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов. Он также подчеркнул важность того, что возраст выхода на пенсию представителей коренных малочисленных народов Севера оставлен без изменения. «Но остаётся ещё одна наша позиция, согласованная с заксобраниями субъектов Российской Федерации, относящимся к районам Крайнего Севера, в части оценки возможности распространения этой нормы и на жителей таких территорий. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения», — пояснил спикер парламента Колымы. Читайте также: «Предложения Путина нацелены на системный подход к пенсионной реформе»

08:34 "Владимир Путин внёс очень правильные и эффективные предложения по смягчению пенсионной реформы. Их невозможно оспорить», — заявил главврач Нерюнгринской районной больницы в Якутии Нюргун Степанов. Он также считает верным намерение снизить предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин с восьми до пяти лет, а также введение льгот для ряда категорий жителей России. Вместе с тем, по мнению главврача, необходимо продолжать работу в сторону снижения возраста выхода на пенсию не только представителям коренных малочисленных народов. Но и всем жителям Севера. «Надо продолжить вносить предложения и убеждать Госдуму и президента, что льготу нужно распространить на всех живущих и работающих на Севере граждан», — уверен Нюргун Степанов. Подробности в материале: Главврач из Якутии назвал предложения Путина по пенсреформе эффективными

09:28 В Якутии уже подготовились к повышению пенсионного возраста. В регионе сформирован план мероприятий по обеспечению и развитию занятости граждан предпенсионного возраста, заявил председатель республиканского государственного комитета по занятости населения Степан Москвитин. Его ведомство уже активно формирует банк данных работодателей, отдельно учитывая количество сотрудников предпенсионного возраста. Кроме того, в Якутии уже сформирован комплекс мер по выявлению случаев увольнения работников предпенсионного возраста и проверке обоснованности таких увольнений. «Я полностью согласен с тезисом президента о том, что люди старшего возраста — это, как правило, высококвалифицированные и дисциплинированные сотрудники. Это, можно сказать, золотой фонд предприятия, и ответственные работодатели это понимают», — отметил Степан Москвитин. Мониторинг работников, находящихся под риском увольнения, глава курирующего сферу занятости ведомства обещал осуществлять в ежедневном режиме. Подробности в материале: В Якутии уже готовы повысить пенсионный возраст

09:53 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу для выполнения установок Владимира Путина по изменению пенсионной системы. Об этом он объявил на заседании областного правительства. Глава региона отметил, что установки Владимира Путина нужно перевести на язык практических решений. По его словам, изменения пенсионной системы обоснованно необходимы. Но при этом они должны пойти на пользу гражданам. «Должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста», — отметил глава региона. Подробности в материале: Изменение пенсионной системы: в Свердловской области создана рабочая группа

10:03 Многих граждан смущал срок выхода на пенсию женщин в 63 года, предлагаемый правительством РФ. Но президент РФ Владимир Путин очень мудро и правильно сделал, что предложил снизить пенсионный возраст до 60 лет, это наиболее правдоподобно, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Елена Сибагатулина. Читайте также: «Выход женщин на пенсию в 60 лет — наиболее правдоподобно»