Прага, 29 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Накануне своей поездки в Рим и встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, которая состоится в среду, 29 августа, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что «Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей с Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным Il Messaggero, Конте во время предварительных переговоров заявил Бабишу: Италия готова уважать позицию Чехии, но сама система распределения мигрантов внутри Европы должна сохраниться, и ее не надо демонизировать.

Тот же источник сообщает, что Бабиш, в свою очередь, согласился с тем, что Италии надо помогать в ее борьбе с нелегальной миграцией, но не методом перераспределения приехавших. Лучший вариант — дать Италии больше денег, чтобы она могла еще эффективнее «противостоять миграции из стран Африки».

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

Анализируя подготовку встречи Конте и Бабиша, Agenzia Italia отмечает: Риму будет несложно договориться со странами Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) по вопросу об ограничении потока мигрантов из Африки в Европу, но когда речь заходит об уже прибывших, «каждый играет сам за себя», и принимать мигрантов из Италии в этих странах не будут.

Издание напоминает, что накануне, 28 августа, тему нелегальной миграции обсуждали в Милане вице-премьер Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Им было проще договориться между собой, поскольку оба являются сторонниками кардинальных мер и полного прекращения миграционного потока.

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Джузеппе Конте, в свою очередь, играет в итальянском правительстве роль посредника, и его позиция по большинству вопросов, включая и этот, носит умиротворяющий характер. Пока Сальвини блокирует мигрантов, Конте договаривается о перераспределении тех, которые уже прибыли. Однако чем дальше, тем меньше такая компромиссная позиция пользуется популярностью. «Каждый за себя» становится универсальной формулировкой. Единственный способ договориться — это вести диалог в категориях Орбана и Сальвини.

К тому же у Чехии есть смягчающее обстоятельство в виде многочисленных мигрантов с Украины. Государственная программа предполагает создание для них 20 тысяч рабочих мест, но реально мигрантов в десятки раз больше. Принимать граждан Украины вместо африканцев представляется чехам более удобным в плане социального климата. К тому же запросы этих граждан, как это ни удивительно, меньше, чем у выходцев из Африки.

Ну, а тот факт, что граждан Украины походя приравняли к африканским беженцам, никого не удивляет. Еще несколько лет назад сделанное Бабишем сравнение могло бы показаться обидным. Но «евроинтеграция» в формате работы на черном рынке в Европе, с соответствующими последствиями для социально-экономической ситуации на Украине, давно уже стала полуофициальной программой майдана. При полном непротивлении граждан.