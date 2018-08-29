Омск, 29 августа, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Город Омск 28 августа встречал высокопоставленных гостей. В столице Омской области в этот день состоялось совещание под руководством президента России Владимира Путина, в котором в том числе приняла участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Местные журналисты спросили у Голиковой о её впечатлениях об Омске.

«Я хотела посмотреть на Иртыш, и я это сделала сегодня и сказала вашему первому заместителю губернатора, что, если есть река, значит, есть жизнь», — цитирует Татьяну Голикову «12 канал».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 28 августа президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Омск. До этого он побывал в Кемеровской и Новосибирской областях.

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В Омске глава государства провёл совещание по социально-экономическим вопросам, а также прогулялся по городу и встретился с врио губернатора региона Александром Бурковым.