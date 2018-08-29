Ярославль, 29 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Генеральный директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» и руководитель ООО «Северный поток» являются учредителями садоводческого некоммерческого товарищества «Волга». Информацию об этом опубликовало общественное движение «Дороги Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время в Ярославской области выполняются работы по ремонту региональных автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общественники отмечают: государственным заказчиком на дорогах областной собственности является государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярдорслужба», а генеральным подрядчиком — известный в регионе «Северный поток», который возглавляет Алексей Фирстов .

Как сообщают общественники, 7 августа 2018 года на должность директора ГКУ «Ярдорслужба» назначен Олег Бирюков. При этом, согласно приведенной дорожными активистами информации, он является учредителем и генеральным директором СНТ «Волга». Другой учредитель — генеральный директор ООО «Северный поток» Алексей Фирстов .

В информации, опубликованной общественниками, сказано, что «с первого дня вступления в должность директора ГКУ «Ярдорслужба» Олег Бирюков уделяет первостепенное внимание не понуждению подрядчика к качественному выполнению работ, а грубому давлению на сотрудников учреждения, осуществляющих технический надзор с целью приемки ими заведомо некачественно выполненных работ».

Обвинения довольно серьезные.

С точки зрения закона в том, что Алексей Фирстов и Олег Бирюков являются учредителями одного садового товарищества, нарушения никакого нет. Они просто соседи по даче. Но дело в том, что мы прекрасно понимаем, что очень сложно сказать «нет» человеку, с которым ты рядом живешь. У «Северного потока» реально до августа были очень серьезные проблемы, они очень тяжело работали. И с приходом Олега Бирюкова эта ситуация не могла поменяться ввиду отсутствия объективных причин для изменений. У «Северного потока» внезапно не появилась куча денег, они все так же должны всем, поэтому говорить о том, что приход нового контролирующего начальника не повлиял на ситуацию, было бы смешно. Повлиял и очень сильно. Дорогу на Углич приняли, несмотря на то, что мы сами туда приезжали и видели ее «качество», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Претензии у общественников есть к автомобильной дороге Ярославль — Тутаев — совхоз, дорогам Ярославль — Углич и Ярославль — Шопша.

Срок окончания работ по последней дороге, в соответствии с заключенным контрактом, истек 15 августа 2018 года, а она до сих пор не готова.

Общественники считают, что подобный подход к реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» не только наносит существенный материальный ущерб, но и подрывает доверие к государственной власти в целом.

Получить комментарий учредителей СНТ «Волга» оперативно не удалось.