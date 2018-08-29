Вашингтон, 29 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В преддверии вступления санкций США против Ирана экспорт нефти из Исламской Республики на мировой рынок сокращается более быстрыми темпами, чем это ожидалось, сообщает The Wall Street Journal.

lalabell68 Нефть

По данным издания, в сентябре поставки иранской нефти могут снизиться на треть по сравнению с июнем — до 1,5 млн баррелей в сутки против 2,2 млн баррелей.

По прогнозам аналитиков, в ноябре экспорт нефти из Ирана может составить до 800 тыс. баррелей в сутки, это будет почти в два раза ниже уровня августа.

Напомним, после того, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Тегераном и Вашингтоном значительно осложнились. США отменили заключенную в 2015 году ядерную сделку, а также заявили о введении против Ирана новых санкций.

Целью американских ограничительных мер, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, является в том числе сдерживание растущего влияния Ирана в ближневосточном регионе.

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