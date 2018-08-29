Уфа, 29 августа, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Искусственное поле может помочь «Уфе» в матче с шотландским «Рейнджерс», заявил тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко, 29 августа сообщают «Известия».

Павел Кузнецов. Футбол. 1931

"Что касается синтетического покрытия нашего стадиона — конечно, хотелось бы, чтобы это помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором», — сказал Кириченко.

По его словам, команде нужно забивать в ответной игре, поэтому футболисты будут выходить на поле с этим настроем.

Напомним, ответный матч между раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Рейнджерс» пройдёт 30 августа в Уфе. В первом матче «Рейнджерс» победили со счётом 1:0.

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