Екатеринбург, 29 августа, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге конкурсная комиссия так и не определилась с кандидатурами на пост главы города. Решение отложено до 5 сентября.

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Поводом для этого стала необходимость изучить представленную одним из кандидатов презентацию. Он не смог её представить вовремя, и озвученную им причину комиссия сочла уважительной.

Ранее предполагалось, что 29 августа будут определены не менее двух кандидатов, которых комиссия представит на суд городской думы.

Напомним, в конкурсе на пост главы города участвуют около 20 кандидатов. Ранее их было 22, но затем число соискателей уменьшилось. С 1 по 3 августа с желающими стать мэром Екатеринбурга были проведены собеседования.

Главу города выберут депутаты гордумы. Возможно, это произойдёт уже на первом её заседании.