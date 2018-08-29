Сана, 29 августа, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии, сообщает 29 августа Reuters.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Запуск ракеты

Ракета была нацелена на военный лагерь арабской коалиции, которая под руководством Саудовской Аравии осуществляет интервенцию в Йемен. ПВО королевства перехватила снаряд, жертв не было.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.